¿De cuánto es la multa por incumplir las restricciones para motos en Bogotá durante Halloween?

Desde este jueves 29 de octubre, Bogotá implementará restricciones para motociclistas durante las celebraciones de Halloween y el puente festivo de comienzos de noviembre. Las medidas incluyen la prohibición de circular con acompañante en determinados horarios y limitaciones para todas las motocicletas en 19 corredores viales de la ciudad.



De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las restricciones buscan prevenir siniestros viales, proteger la vida, fortalecer la seguridad y facilitar la movilidad durante uno de los fines de semana con mayor actividad en la capital.

Las medidas estarán vigentes durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como del 1 y 2 de noviembre de 2026. Ante estas medidas, los motociclistas deberán tener en cuenta los horarios, las vías donde habrá controles y las excepciones contempladas por las autoridades.



¿Cuáles son las restricciones para motociclistas en Halloween?

La primera restricción prohíbe llevar parrillero entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. , desde el 29 de octubre hasta la madrugada del 3 de noviembre.

, desde el 29 de octubre hasta la madrugada del 3 de noviembre. La segunda limita la circulación de motos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a.m. en 19 corredores viales, durante las mismas fechas.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que la Policía de Tránsito y los agentes civiles instalarán controles y puestos móviles en las vías priorizadas, seleccionadas por sus antecedentes de siniestralidad.



Estas son las 19 vías donde habrá restricción para motos

La limitación de circulación entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. aplicará en los siguientes corredores viales:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

NQS.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Centenario o calle 13.

Avenida Guayacanes.

Avenida La Esperanza.

Avenida Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 68.

¿De cuánto es el comparendo por incumplir las medidas?

Según la información divulgada por el Distrito, incumplir las restricciones tendrá una sanción de $633.200.

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Sin embargo, las autoridades contemplaron excepciones para motocicletas que prestan servicios esenciales, atienden emergencias o desarrollan labores específicas de seguridad, asistencia y operación del transporte público. Para acogerse a ellas, los vehículos deberán cumplir las condiciones de identificación y acreditación correspondientes.



Las excepciones incluyen motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y salud, seguridad privada autorizada, servicios públicos, asistencia automotriz, transporte de personas con discapacidad, caravana presidencial y servicios diplomáticos. También están exentas las motos destinadas al mantenimiento del transporte público y a servicios de mensajería o domicilios que cuenten con la identificación requerida.



Otras medidas de seguridad para Halloween en Bogotá

El plan distrital incluye acciones de seguridad y convivencia en zonas de alta afluencia, establecimientos comerciales, parques, corredores viales y sectores de rumba. Más de 400 colaboradores del Distrito trabajarán junto con las autoridades para prevenir conflictos y promover celebraciones seguras.



Además, la Secretaría Distrital de Salud programó 209 operativos en las 20 localidades para vigilar productos como golosinas, disfraces, licor, maquillaje y lentes de contacto.

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La recomendación para las familias es entregar dulces empacados de fábrica, revisar las fechas de vencimiento y supervisar a los menores durante los recorridos. También se aconseja evitar máscaras que dificulten la respiración o la visibilidad, no conducir después de consumir alcohol y comprar lentes de contacto únicamente en ópticas con consultorio.

Ante una urgencia de salud o una alerta relacionada con alimentos, bebidas o artículos de temporada, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137.

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