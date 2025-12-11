Resultados del Dorado Tarde hoy, jueves 11 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

Este jueves 11 de diciembre de 2025, el chance El Dorado Tarde cumple una nueva cita con miles de apostadores en todo el país. Como es habitual, el sorteo se realiza a las 3:30 de la tarde y se transmite en vivo por los canales oficiales de YouTube, permitiendo que cualquier jugador consulte el resultado en tiempo real desde su celular, tableta o computador.



La jornada se desarrolla con la expectativa habitual que caracteriza a este sorteo, en el que cada cifra revelada puede definir a los nuevos ganadores del día. Los apostadores siguen la transmisión con su tiquete en mano, verificando que esté en buen estado y atento a la quinta cifra, elemento clave para validar la jugada según las reglas establecidas.



Resultados EN VIVO del Dorado Tarde, 11 de diciembre de 2025

Los resultados oficiales del sorteo de hoy son los siguientes:



Número mayor:

Quinta cifra:

Una vez finaliza la transmisión, la combinación ganadora queda disponible en plataformas digitales autorizadas, en portales de consulta y en los puntos de venta físicos. Como en cada edición, la validez del resultado depende de que la jugada coincida exactamente con el orden y la modalidad seleccionada; cualquier diferencia, por mínima que sea, invalida la apuesta.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta del chance El Dorado?

El Dorado Tarde mantiene sus modalidades tradicionales, cada una con un valor de pago diferente según el monto invertido. Así funciona la tabla de premios:

4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la jugada por 400.

3 cifras combinado: paga 83 veces.

2 cifras “pata”: entrega 50 veces el valor apostado.

1 cifra “uña”: otorga 5 veces el monto jugado.

Muchos jugadores combinan estas modalidades para ampliar sus posibilidades, especialmente en los sorteos de la tarde, cuando la actividad de apuestas suele ser mayor.



¿Ganó? así puede reclamar un premio de El Dorado Tarde

La empresa operadora recuerda que para cobrar un premio es obligatorio presentar el tiquete original, sin tachones, sin enmendaduras y con el reverso diligenciado. Además:



Solo puede reclamarlo un mayor de edad.

Los premios desde $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados.

deben cobrarse en puntos autorizados. Los valores altos pueden requerir validaciones adicionales.

En caso de apuestas digitales, el ganador puede solicitar el pago mediante transferencia, siempre que complete el proceso de verificación de identidad y entregue la documentación exigida por el operador. Estas medidas sirven para evitar fraudes y garantizar que el dinero llegue al titular de la jugada. Además, todos los pagos están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la normativa vigente, por lo que el valor final puede variar respecto al premio bruto.

El Dorado Tarde continúa jugándose de lunes a sábado a las 3:30 p.m., mientras que mantiene sus horarios en la mañana y noche:



Dorado Mañana: lunes a sábado 10:58 a.m.

Dorado Noche: sábado 10:15 p.m., domingos y festivos 7:25 p.m.

¿Cómo se juega el chance El Dorado?

El Dorado es un sorteo en el que cada apostador selecciona un número de máximo cuatro cifras, combinación que será la base para participar por los diferentes premios. Este juego ofrece varias modalidades que permiten ajustar la apuesta según las preferencias de cada jugador y ampliar las posibilidades de obtener un acierto.



Además del número superpleno, existen opciones que permiten ganar incluso si solo coinciden algunas cifras o si el orden varía, lo que en el mundo del chance se conoce como modalidades combinadas. El valor del premio dependerá del tipo de apuesta escogida, del monto jugado y de la cantidad de cifras que coincidan con el resultado oficial.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL