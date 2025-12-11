Cómo pedir crédito de 5 millones en Nequi con desembolso en minutos: tasa de interés diciembre 2025

En Colombia, Nequi se convirtió en una de las billeteras digitales más usadas. Cuenta con envíos de plata al instante, pagos de servicios, links de cobro, bolsillos para ahorrar, y—cada vez más relevante—créditos 100 % digitales, con desembolso en minutos. La plataforma ofrece dos líneas principales: crédito de consumo de bajo monto (para necesidades rápidas y montos pequeños) y crédito de libre inversión (antes llamado “propulsor”), pensado para metas más grandes, como estudiar, emprender o remodelar. Todo se solicita desde el celular, con tasas fijas y sin codeudores, y la respuesta llega en cuestión de minutos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si su objetivo es pedir 5 millones de pesos, lo natural es mirar el crédito de libre inversión, porque el de bajo monto tiene un límite cercano a 106 UVT (hasta $ 5.278.000 en 2025) y generalmente se usa para necesidades más puntuales; además, tiene condiciones y techos de interés diferentes por regulación.



Créditos que ofrece Nequi

Bajo monto: montos desde $ 100.000 y hasta $ 5.278.000 (106 UVT), plazos de 1 a 48 meses y tasa fija que depende del perfil. En la página de Nequi se muestra un techo indicativo “hasta 3,78 % E.M.” (equivale a 56,15 % E.A), que es coherente con el esquema regulatorio de consumo de bajo monto. Si lo que busca son $ 5 millones cerrados, puede entrar por bajo monto; si necesita una estructura más flexible o plazos más largos, quizás le convenga libre Inversión.

si necesita una estructura más flexible o plazos más largos, quizás le convenga libre Inversión. Libre inversión: montos desde $ 100.000 hasta $ 25.000.000 y plazos hasta 60 meses, con desembolso inmediato y tasas fijas que—según la comunicación usual de Nequi y el simulador—han oscilado alrededor de 1,8 %–1,95 % E.M. (23 %–26 % E.A., aproximado), siempre sujetas a su perfil y al análisis de riesgo.

Para un crédito de $ 5 millones, libre inversión suele dar mejor respiración en plazo y costos totales, especialmente si necesita más de 12 meses o si quiere hacer abonos a capital en el camino sin que le cambien la tasa ni le cobren penalidades.



Tasas de interés en diciembre de 2025 para préstamos de Nequi

En diciembre de 2025, Nequi ofrece créditos digitales con una tasa del 1,87 % efectivo mensual, equivalente a 24,92 % efectivo anual. Además, la tasa es fija durante todo el plazo, lo que significa que no habrá sorpresas en las cuotas. Este tipo de crédito está diseñado para quienes necesitan liquidez para proyectos personales, pago total de deudas o inversiones pequeñas. Además, el desembolso es inmediato con la posibilidad de abonos a capital sin penalidad.



Simulador de cuotas en crédito de libre inversión Nequi

Recuerde que la entidad maneja plazos desde 6 y hasta 60 meses. Sin embargo, Noticias Caracol usó el simulador de Nequi para confirmar en cuánto quedarían las cuotas mensuales a plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses. Tengan en cuenta que los intereses que deberá pagar dependen del plazo qe elija:



Plazo de 60 meses (cinco años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.87 % E.M (24.92% E.A)

Cuota mensual aproximada: $164.631

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $3.760.846

Valor total del seguro: $522.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $9.877.846

Plazo de 48 meses (cuatro años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.87 % E.M (24.92% E.A)

Cuota mensual aproximada: $186.316

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $2.930.555

Valor total del seguro: $417.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $8.943.155

Plazo de 36 meses (tres años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.87 % E.M (24.92% E.A)

Cuota mensual aproximada: $223.651

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $2.143.245

Valor total del seguro: $313.200

Valor total a pagar de todo el crédito: $8.051.445

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.87 % E.M (24.92% E.A)

Cuota mensual aproximada: $300.175

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $1.400.410

Valor total del seguro: $208.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $7.204.210

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.87 % E.M (24.92% E.A)

Cuota mensual aproximada: $533.546

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $703.153

Valor total del seguro: $104.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $6.402.553

¿Cómo solicitar un crédito en Nequi?

Abra Nequi e ingrese a Servicios/Finanzas > Créditos. Si tiene un banner de preaprobado, también le aparece ahí. Seleccione Crédito de Libre Inversión (o Bajo Monto si el sistema le ofrece esa ruta y el cupo aplica). Use el simulador: ponga $ 5.000.000, elija el plazo (por ejemplo, 12, 24, 36 o hasta 60 meses), y verifique la cuota, tasa, fianza, seguro y el VTUA (Valor Total Unificado de la Operación). Revise condiciones (tasa fija, costos, pago automático el día elegido). Valide su identidad con una selfie, acepte el contrato y espere la respuesta. El desembolso llega en minutos a su cuenta.

Haga al menos dos simulaciones con plazos distintos antes de aceptar. Verá cómo cambia la cuota y el total por intereses. En plazos más largos, la cuota baja, pero el costo total sube.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL