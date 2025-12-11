Precio del dólar hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, en Colombia: bajó la TRM

En la jornada de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, el precio del dólar en Colombia, medido por la Tasa Representativa del Mercado (TRM), se ubicó en $3.854,28, según reportó el Banco de la República. Este valor refleja una disminución respecto al día anterior, cuando la TRM se situó en $3.861,34, lo que implica que el dólar disminuyó en 7,06 pesos respecto al día anterior.

El comportamiento del dólar durante el mes de diciembre revela un patrón de incrementos moderados y ajuste gradual. A primera hora del mes, el lunes 1 de diciembre, la TRM inició en 3.744,43 pesos, marcando el nivel más bajo registrado en el mes. En los días siguientes, el dólar mostró una trayectoria ascendente paulatina: el 3 de diciembre alcanzó su punto más alto hasta ese momento con 3.817,66 pesos, luego retrocedió ligeramente y se mantuvo en niveles entre los 3.780 y 3.830 hasta el 9 de diciembre.

Precio del dólar en casas de cambio este 11 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este jueves, 11 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.860

compra $3.730 – venta $3.860 Medellín: compra $3.700 – venta $3.840

compra $3.700 – venta $3.840 Cali: compra $3.750 – venta $3.860

compra $3.750 – venta $3.860 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.700 – venta $3.760

compra $3.700 – venta $3.760 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.



Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co