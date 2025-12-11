Opositora María Corina Machado asegura que la "tiranía" en Venezuela acabará "muy pronto"

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves, 11 de diciembre de 2025, en Oslo, que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija. "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país. Asimismo, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.



Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa. Machado reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.



El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país. María Corina Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT), recibiendo una ovación. Luego cantó con la gente el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle a saludar a los seguidores, la recibieron como a una estrella de rock, al grito de "¡Libertad!" y "¡Valiente!". "¡María ayúdanos a volver!", pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre". Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

La visita al Parlamento noruego era uno de sus primeros compromisos de su agenda oficial este jueves, cuando también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa a las 11H30 GMT, según el Instituto Nobel.



María Corina Machado llamó a "luchar por la libertad"

En el discurso leído el miércoles por su hija, la opositora llamó a "luchar por la libertad". En la ceremonia de premiación, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes envió un mensaje al gobernante venezolano. "Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", expresó Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

El discurso de Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo". "Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", sostuvo.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia. No es la primera vez que un ganador del Nobel de la Paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).



"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento": Trump sobre María Corina Machado

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo". "No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Según Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo, Machado "corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte".

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea ni por varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de las actas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones. Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con Trump, a quien dedicó su Nobel.

