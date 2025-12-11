En vivo
ECONOMÍA

Opositora María Corina Machado asegura que la "tiranía" en Venezuela acabará "muy pronto"

Opositora María Corina Machado asegura que la "tiranía" en Venezuela acabará "muy pronto"

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", expresó la líder opositora de 58 años.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de dic, 2025
AFP

