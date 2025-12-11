Resultados Caribeña Día último sorteo 11 de diciembre de 2025: conozca el número ganador

Publicidad
Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se llevará a cabo el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más representativos de la región Caribe. Durante la transmisión oficial, el sistema seleccionará en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. Al concluir, el número premiado se publicará en los canales oficiales, para que los participantes puedan consultar el resultado de inmediato y verificar si su jugada coincide con las cifras sorteadas.
El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Caribeña Día
|10 diciembre 2025
|0935
|Caribeña Noche
|10 diciembre 2025
|1541
|Caribeña Día
|09 diciembre 2025
|4922
|Caribeña Noche
|09 diciembre 2025
|0281
|Caribeña Día
|08 diciembre 2025
|7294
|Caribeña Noche
|08 diciembre 2025
|3954
|Caribeña Día
|07 diciembre 2025
|5050
|Caribeña Noche
|07 diciembre 2025
|2720
|Caribeña Día
|06 diciembre 2025
|6598
|Caribeña Noche
|06 diciembre 2025
|5275
|Caribeña Día
|05 diciembre 2025
|2693
|Caribeña Noche
|05 diciembre 2025
|0287
|Caribeña Día
|04 diciembre 2025
|4484
|Caribeña Noche
|04 diciembre 2025
|4144
|Caribeña Día
|03 diciembre 2025
|1001
|Caribeña Noche
|03 diciembre 2025
|0579
|Caribeña Día
|02 diciembre 2025
|4014
|Caribeña Noche
|02 diciembre 2025
|8275
|Caribeña Día
|01 diciembre 2025
|3426
|Caribeña Noche
|01 diciembre 2025
|1886
|Caribeña Día
|30 noviembre 2025
|2247
|Caribeña Noche
|30 noviembre 2025
|9025
|Caribeña Día
|29 noviembre 2025
|8673
|Caribeña Noche
|29 noviembre 2025
|2985
|Caribeña Día
|28 noviembre 2025
|6998
|Caribeña Noche
|28 noviembre 2025
|6048
|Caribeña Día
|27 noviembre 2025
|1660
|Caribeña Noche
|27 noviembre 2025
|4497
Las apuestas en Caribeña Día están pensadas para ser accesibles y adaptarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo alcanza los 10.000 pesos, lo que permite participar sin comprometer el bolsillo. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, es necesario adquirir el tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL