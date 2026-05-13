Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se realizó un nuevo sorteo del chance Dorado Mañana, uno de los juegos más consultados diariamente por miles de apostadores en Colombia. Como es habitual, la transmisión oficial se llevó a cabo a través de canales digitales autorizados y posteriormente se publicaron los resultados oficiales, incluida la quinta cifra.

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Números ganadores del sorteo Dorado Mañana del 13 de mayo

Los resultados del sorteo de este martes fueron los siguientes:

Número mayor:

Quinta cifra:



Para obtener el premio, la apuesta debe coincidir exactamente con la modalidad seleccionada y respetar el orden oficial del sorteo.



Modalidades disponibles para jugar El Dorado

El Dorado Mañana ofrece varias modalidades de apuesta para los jugadores:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces

3 cifras directo: paga 400 veces

3 cifras combinado: paga 83 veces

2 cifras (pata): paga 50 veces

1 cifra (uña): paga 5 veces

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto apostado.



¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable:



Presentar el tiquete original

No tener tachones ni enmendaduras

Tener el reverso diligenciado

Presentar documento de identidad

Los premios superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados y pueden requerir validaciones adicionales según el monto o el canal de compra.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega en el siguiente horario:

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Lunes a sábado: 10:55 a. m.

Los domingos y festivos no se realiza sorteo.

Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta completar el proceso de pago. Además, recuerde que los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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