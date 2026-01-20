Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

Como ya es costumbre, hoy martes 20 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Dorado Mañana, en esta edición miles de apostadores siguen la transmisión con la esperanza de ser el próximo ganador de la mañana.



Recuerde que el sorteo se realiza a las 10:55 de la mañana y es transmitido por los canales autorizados como Youtube, Facebook Live y en Canal Uno, de lunes a sábado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados del Dorado Mañana, 20 de enero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este martes de El Dorado Mañana, son:



Número mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

Este sistema de sorteos ofrece a un amplio público la posibilidad de participar por el premio disponible. Sin embargo, es necesario aclarar que la entrega de dicha recompensa depende estrictamente de que se cumplan todas las condiciones legales y técnicas.



De acuerdo con el reglamento oficial, el premio se otorgará únicamente a la persona cuya apuesta coincida exactamente con los resultados del sorteo, tras haber superado los procesos de verificación establecidos por la entidad organizadora.



¿Cuáles son las modalidades del chance Dorado Mañana?

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a cada jugador. Cada modalidad tiene su propia tabla de premios, por lo que las ganancias dependen del tipo de apuesta y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Muchos jugadores combinan modalidades para aumentar sus posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.



¿Ganó? Así puede reclamar su premio

Para formalizar la reclamación del premio, es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado de conservación, asegurándose de que no presente tachones, enmendaduras ni alteraciones que puedan comprometer su validez. Asimismo, el documento debe contar con la información solicitada en el reverso debidamente diligenciada y ser entregado personalmente por un ciudadano que acredite su mayoría de edad, cumpliendo así con los protocolos de seguridad y los requisitos legales establecidos por la organización.



Premios iguales o superiores a $100.000 se cobran en puntos autorizados, donde se valida el tiquete según los protocolos establecidos. Valores mayores pueden requerir procedimientos adicionales según el monto y el canal de apuesta, ya sea físico o digital. Para apuestas digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica, previa verificación de identidad.

Publicidad

Además, todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, incluida la retención obligatoria, que puede reducir el valor final recibido.

Otros chances en Colombia

Publicidad

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co