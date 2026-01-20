En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
NEILL FELIPE CUBIDES
ESPAÑA
SNEYDER PINILLA
TRANSMILENIO
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

El chance Dorado Mañana juega su tradicional sorteo de lunes a sábado a las 10:55 de la mañana. Siga EN VIVO los resultados y consulte si la suerte esta de su lado en esta jornada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Dorado Mañana
Dorado Mañana -
El Dorado - Getty Images

Como ya es costumbre, hoy martes 20 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Dorado Mañana, en esta edición miles de apostadores siguen la transmisión con la esperanza de ser el próximo ganador de la mañana.

Recuerde que el sorteo se realiza a las 10:55 de la mañana y es transmitido por los canales autorizados como Youtube, Facebook Live y en Canal Uno, de lunes a sábado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Resultados del Dorado Mañana, 20 de enero de 2026

Últimas Noticias

  1. Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 27 de diciembre de 2025: revise su billete
    Baloto y Revancha sorteo sábado 27 de diciembre de 2025 -
    Baloto y Revancha - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Baloto del lunes 19 de enero de 2026: números ganadores de la Revancha

  2. Resultados Super Astro Luna del lunes 4 de agosto de 2025: número y signo ganadores
    Imagen de referencia de Super Astro Luna.
    Getty Images/Astro Luna
    ECONOMÍA

    Resultados Super Astro Luna último sorteo del lunes 19 de enero de 2026: los números ganadores

Los números ganadores, según el sorteo de este martes de El Dorado Mañana, son:

  • Número mayor:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta cifra: 

Este sistema de sorteos ofrece a un amplio público la posibilidad de participar por el premio disponible. Sin embargo, es necesario aclarar que la entrega de dicha recompensa depende estrictamente de que se cumplan todas las condiciones legales y técnicas.

De acuerdo con el reglamento oficial, el premio se otorgará únicamente a la persona cuya apuesta coincida exactamente con los resultados del sorteo, tras haber superado los procesos de verificación establecidos por la entidad organizadora.

¿Cuáles son las modalidades del chance Dorado Mañana?

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a cada jugador. Cada modalidad tiene su propia tabla de premios, por lo que las ganancias dependen del tipo de apuesta y del monto invertido:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Muchos jugadores combinan modalidades para aumentar sus posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Ganó? Así puede reclamar su premio

Para formalizar la reclamación del premio, es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado de conservación, asegurándose de que no presente tachones, enmendaduras ni alteraciones que puedan comprometer su validez. Asimismo, el documento debe contar con la información solicitada en el reverso debidamente diligenciada y ser entregado personalmente por un ciudadano que acredite su mayoría de edad, cumpliendo así con los protocolos de seguridad y los requisitos legales establecidos por la organización.

Premios iguales o superiores a $100.000 se cobran en puntos autorizados, donde se valida el tiquete según los protocolos establecidos. Valores mayores pueden requerir procedimientos adicionales según el monto y el canal de apuesta, ya sea físico o digital. Para apuestas digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica, previa verificación de identidad.

Publicidad

Además, todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, incluida la retención obligatoria, que puede reducir el valor final recibido.

Otros chances en Colombia

Publicidad

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Dorado Mañana

Publicidad

Publicidad

Publicidad