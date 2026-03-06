Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo 8360 del Chontico Día está previsto para el 6 de marzo de 2026. La transmisión oficial comenzará a la 1:00 p. m., a través de los canales autorizados en YouTube, donde se podrá observar todo el procedimiento del sorteo. Una vez finalice la emisión, la Lotería del Valle publicará el número ganador en sus plataformas digitales. Para quienes participen, es importante conservar el boleto en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones, ya que es el documento indispensable para efectuar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Chontico Día último sorteo viernes 6 de marzo de 2026

Número ganador: 3281

Quinta cifra: 4



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Super Chontico Noche 6484 05 de Marzo del 2026 3731 Chontico Noche 6483 05 de Marzo del 2026 8052 Chontico Día 8360 05 de Marzo del 2026 7872 Chontico Noche 6482 04 de Marzo del 2026 8097 Chontico Día 8359 04 de Marzo del 2026 8760 Chontico Noche 6481 03 de Marzo del 2026 5933 Chontico Día 8358 03 de Marzo del 2026 7293 Chontico Noche 6480 02 de Marzo del 2026 4635 Chontico Día 8357 02 de Marzo del 2026 2514 Chontico Noche 6479 01 de Marzo del 2026 5658 Chontico Día 8356 01 de Marzo del 2026 9426 Chontico Noche 6478 28 de Febrero del 2026 9375 Chontico Día 8355 28 de Febrero del 2026 1612 Chontico Noche 6477 27 de Febrero del 2026 0806 Chontico Día 8354 27 de Febrero del 2026 1131 Super Chontico Noche 6476 26 de Febrero del 2026 8347 Chontico Noche 6475 26 de Febrero del 2026 0480 Chontico Día 8353 26 de Febrero del 2026 7566 Chontico Noche 6474 25 de Febrero del 2026 4748 Chontico Día 8352 25 de Febrero del 2026 2965 Chontico Noche 6473 24 de Febrero del 2026 9842 Chontico Día 8351 24 de Febrero del 2026 0133 Chontico Noche 6472 23 de Febrero del 2026 1271 Chontico Día 8350 23 de Febrero del 2026 5243 Chontico Noche 6471 22 de Febrero del 2026 1674 Chontico Día 8349 22 de Febrero del 2026 4025 Chontico Noche 6470 21 de Febrero del 2026 1163 Chontico Día 8348 21 de Febrero del 2026 6131 Chontico Noche 6469 20 de Febrero del 2026 1295 Chontico Día 8347 20 de Febrero del 2026 7972 Super Chontico Noche 6468 19 de Febrero del 2026 6426 Chontico Noche 6467 19 de Febrero del 2026 8461 Chontico Día 8346 19 de Febrero del 2026 8976 Chontico Noche 6466 18 de Febrero del 2026 3039 Chontico Día 8345 18 de Febrero del 2026 1919 Chontico Noche 6465 17 de Febrero del 2026 6050 Chontico Día 8344 17 de Febrero del 2026 5566

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso comienza con la selección de un número de cuatro cifras y la elección del monto a apostar. Luego se adquiere el tiquete en un punto autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o mediante una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar el número elegido o utilizar una opción generada al azar. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del valor obtenido en el sorteo. Cuando el monto es inferior a 100.000 pesos, el pago se puede realizar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para reclamarlo, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único soporte válido para comprobar el derecho al premio.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el cobro debe hacerse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos para indicar condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL