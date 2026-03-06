En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

El chance Chontico Millonario juega todos los días a la 1 de la tarde. Recuerde tener su boleto en buen estado y siga EN VIVO los resultados completos de este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de mar, 2026
Chontico Día 6 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Chontico Día 6 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
Chontico - Getty Images

El sorteo 8360 del Chontico Día está previsto para el 6 de marzo de 2026. La transmisión oficial comenzará a la 1:00 p. m., a través de los canales autorizados en YouTube, donde se podrá observar todo el procedimiento del sorteo. Una vez finalice la emisión, la Lotería del Valle publicará el número ganador en sus plataformas digitales. Para quienes participen, es importante conservar el boleto en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones, ya que es el documento indispensable para efectuar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.

Resultados Chontico Día último sorteo viernes 6 de marzo de 2026

Número ganador: 3281
Quinta cifra: 4

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Super Chontico Noche648405 de Marzo del 20263731
Chontico Noche648305 de Marzo del 20268052
Chontico Día836005 de Marzo del 20267872
Chontico Noche648204 de Marzo del 20268097
Chontico Día835904 de Marzo del 20268760
Chontico Noche648103 de Marzo del 20265933
Chontico Día835803 de Marzo del 20267293
Chontico Noche648002 de Marzo del 20264635
Chontico Día835702 de Marzo del 20262514
Chontico Noche647901 de Marzo del 20265658
Chontico Día835601 de Marzo del 20269426
Chontico Noche647828 de Febrero del 20269375
Chontico Día835528 de Febrero del 20261612
Chontico Noche647727 de Febrero del 20260806
Chontico Día835427 de Febrero del 20261131
Super Chontico Noche647626 de Febrero del 20268347
Chontico Noche647526 de Febrero del 20260480
Chontico Día835326 de Febrero del 20267566
Chontico Noche647425 de Febrero del 20264748
Chontico Día835225 de Febrero del 20262965
Chontico Noche647324 de Febrero del 20269842
Chontico Día835124 de Febrero del 20260133
Chontico Noche647223 de Febrero del 20261271
Chontico Día835023 de Febrero del 20265243
Chontico Noche647122 de Febrero del 20261674
Chontico Día834922 de Febrero del 20264025
Chontico Noche647021 de Febrero del 20261163
Chontico Día834821 de Febrero del 20266131
Chontico Noche646920 de Febrero del 20261295
Chontico Día834720 de Febrero del 20267972
Super Chontico Noche646819 de Febrero del 20266426
Chontico Noche646719 de Febrero del 20268461
Chontico Día834619 de Febrero del 20268976
Chontico Noche646618 de Febrero del 20263039
Chontico Día834518 de Febrero del 20261919
Chontico Noche646517 de Febrero del 20266050
Chontico Día834417 de Febrero del 20265566

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso comienza con la selección de un número de cuatro cifras y la elección del monto a apostar. Luego se adquiere el tiquete en un punto autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o mediante una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar el número elegido o utilizar una opción generada al azar. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del valor obtenido en el sorteo. Cuando el monto es inferior a 100.000 pesos, el pago se puede realizar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para reclamarlo, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único soporte válido para comprobar el derecho al premio.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el cobro debe hacerse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos para indicar condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

