En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
TRUMP SOBRE CUBA
LISTA DE ESMALTES PROHIBIDOS
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

A las 2:30 de la tarde se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Día. Prepárese para conocer los resultados EN VIVO de este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Sinuano Día 6 de marzo de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Día 11 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
ArchivoGetty Images

El sorteo El Sinuano Día está programado para este viernes 6 de marzo de 2026 en el horario habitual definido por la entidad operadora. Esta modalidad se realiza durante todo el año, incluidos los días festivos, y mantiene una hora fija de ejecución a las 2:30 de la tarde. La transmisión oficial se emite en vivo por los canales autorizados en YouTube, donde se presentan todas las etapas del sorteo. Esto permite seguir el desarrollo completo del proceso en tiempo real.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Caribeña Día 6 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
    Caribeña Día 6 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
    La Caribeña - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

  2. Chontico Día 6 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
    Chontico Día 6 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Chontico - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 6 de marzo de 2026: números ganadores

Una vez concluye la transmisión, se publica el resultado correspondiente a la jornada. Con este procedimiento se garantiza que todas las personas participantes tengan acceso inmediato al número seleccionado. Para registrar el número ganador, se debe anotar la combinación exactamente como aparece en pantalla, sin modificar ningún dígito. Cada cifra forma parte del resultado oficial y debe escribirse sin cambios. Cuando el sorteo incluye una quinta cifra, esta también debe agregarse tal como se muestra. Mantener la secuencia completa y en el orden correcto permite verificar el resultado sin inconvenientes en caso de acierto.

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 6 de marzo de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Quinta cifra:

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar están presentes un notario y los delegados autorizados, encargados de supervisar y certificar cada paso del proceso. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo: inicio del acto, manipulación de las baloteras, extracción del número y verificación final. Este esquema garantiza que el sorteo pueda seguirse de principio a fin y que cada etapa cuente con trazabilidad.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.

Últimos resultados de El Sinuano

SorteoFechaResultado
Sinuano Día05 marzo 20261942
Sinuano Noche05 marzo 20264823
Sinuano Día04 marzo 20265661
Sinuano Noche04 marzo 20268948
Sinuano Día03 marzo 20269401
Sinuano Noche03 marzo 20266512
Sinuano Día02 marzo 20262305
Sinuano Noche02 marzo 20268784
Sinuano Día01 marzo 20264237
Sinuano Noche01 marzo 20265816
Sinuano Día28 febrero 20267931
Sinuano Noche28 febrero 20269188
Sinuano Día27 febrero 20260938
Sinuano Noche27 febrero 20266390
Sinuano Día26 febrero 20269667
Sinuano Noche26 febrero 20264396
Sinuano Día25 febrero 20264964
Sinuano Noche25 febrero 20268640
Sinuano Día24 febrero 20261591
Sinuano Noche24 febrero 20266328
Sinuano Día23 febrero 20261424
Sinuano Noche23 febrero 20265057
Sinuano Día22 febrero 20262575
Sinuano Noche22 febrero 20268463
Sinuano Día21 febrero 20261742
Sinuano Noche21 febrero 20261829
Sinuano Día20 febrero 20264309
Sinuano Noche20 febrero 20265778
Sinuano Día19 febrero 20263680
Sinuano Noche19 febrero 20262190
Sinuano Día18 febrero 20267265
Sinuano Noche18 febrero 20268751
Sinuano Día17 febrero 20268269
Sinuano Noche17 febrero 20262654
Sinuano Día16 febrero 20267897
Sinuano Noche16 febrero 20267340
Sinuano Día15 febrero 20264162
Sinuano Noche15 febrero 20262111
Sinuano Día14 febrero 20266608
Sinuano Noche14 febrero 20267743
Sinuano Día13 febrero 20262611
Sinuano Noche13 febrero 20264695

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad