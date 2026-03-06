Precio del dólar hoy 6 de marzo de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este viernes

El precio del dólar en Colombia para este viernes 6 de marzo de 2026 se ubica en $3.767,94, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para la jornada. Este nivel implica una variación de $16,53, equivalente a 0,44 %, frente al cierre del jueves 5 de marzo, cuando la TRM quedó en $3.751,41.

El registro de hoy confirma un movimiento ascendente que se venía configurando desde el cierre previo y que marca un nuevo punto de referencia para esta primera semana de marzo. El comportamiento diario parte de un cierre previo con tendencia a la recuperación luego de una sesión del jueves con una disminución del 1,22%, cuando la divisa retrocedió $46,23 frente al valor del miércoles 4 de marzo.



El incremento de $16,53 del dólar entre ambas jornadas refleja un cambio en la dirección del mercado. Mientras que el jueves el cierre había sido de $3.751,41, hoy la cifra asciende a $3.767,94, manteniendo el valor nuevamente por encima de los $3.760. Lo anterior representa una variación porcentual diaria positiva de 0,44%. Los datos del jueves 5 muestran que el dólar abrió cerca de $3.780, tocó un máximo de $3.780, retrocedió a un mínimo de $3.731,50 y cerró en $3.747 en el mercado interbancario, aunque la TRM oficial cerró en $3.751,41.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.650 $ 3.730 Medellín $ 3.620 $ 3.780 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.670 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que, "en un escenario alcista para el dólar, donde se mantenga un entorno geopolítico tensionado y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo y actividad, sorprendan positivamente, podríamos observar una profundización en la apreciación global del billete verde. Este escenario reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo y consolidaría flujos hacia activos refugio. Bajo este contexto, el USD/COP podría aproximarse a la zona de $3.900, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y mayor presión sobre monedas emergentes, incluso con commodities actuando parcialmente como soporte defensivo".



"Por el contrario, en un escenario bajista para el dólar, donde la tensión geopolítica comience a moderarse y los datos macroeconómicos estadounidenses muestren señales de desaceleración, podríamos ver una reversión parcial del movimiento inicial, con retrocesos en el dólar a nivel global y recomposición del apetito por riesgo. En este caso, las monedas emergentes podrían recuperar terreno, con el peso colombiano apreciándose nuevamente a niveles de $3.700, apoyados además por un contexto favorable en commodities y una menor presión desde el frente externo", agregó.

