Resultados Dorado Noche hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores

Miles de jugadores estuvieron atentos al sorteo oficial de El Dorado Noche realizado este domingo 24 de mayo de 2026 para conocer la combinación favorecida y la quinta cifra.

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Consulte aquí los resultados más recientes de Dorado Noche y verifique si su apuesta resultó ganadora. Este chance continúa siendo uno de los más populares entre los apostadores en Colombia, especialmente durante fines de semana y festivos.

Números ganadores Dorado Noche del 24 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Para obtener el premio mayor es necesario acertar la combinación exacta en el mismo orden registrado en el tiquete.



Modalidades de juego del Dorado Noche

El juego ofrece diferentes formas de apostar según el nivel de riesgo y el premio esperado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces.

paga 208 veces. 3 cifras directo: paga 400 veces.

paga 400 veces. 3 cifras combinado: paga 83 veces.

paga 83 veces. 2 cifras (pata): paga 50 veces.

paga 50 veces. 1 cifra (uña): paga 5 veces.

¿Cómo reclamar el premio?

Si resultó ganador, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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Conservar el tiquete original en buen estado.

No presentar tachaduras ni enmendaduras.

Diligenciar correctamente el reverso del comprobante.

Presentar documento de identidad válido.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren procesos adicionales de validación según la normativa vigente.

¿Cuándo se juega Dorado Noche?

El sorteo se realiza en los siguientes horarios:

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Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.