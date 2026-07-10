Resultados Dorado Tarde, último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026: números ganadores

Este viernes 10 de julio de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen de cerca una nueva edición del sorteo de Dorado Tarde, uno de los chances más tradicionales del país. Como ocurre cada día de juego, los participantes esperan la publicación de la combinación ganadora para verificar si sus números fueron favorecidos.

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El sorteo se realiza habitualmente sobre las 3:30 p. m. y, una vez finaliza la extracción, el operador divulga el resultado a través de sus canales oficiales. Hasta ese momento, el número ganador permanece pendiente de confirmación.

Números ganadores del Dorado Tarde del 10 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este viernes 10 de julio, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: por definir



La Quinta (balota adicional): por definir

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Se recomienda consultar el resultado únicamente en los canales oficiales del operador o en medios de información confiables para evitar confusiones.

¿Cómo jugar Dorado Tarde?

Dorado Tarde funciona bajo la modalidad de chance. Para participar, el apostador debe escoger un número de hasta cuatro cifras y registrar su apuesta en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

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Dependiendo de la modalidad seleccionada, es posible apostar por una, dos, tres o cuatro cifras. El valor del premio dependerá del tipo de apuesta, del monto invertido y del nivel de coincidencia con el resultado oficial.

¿Cuánto cuesta jugar Dorado Tarde?

El valor de la apuesta es flexible y depende de la cantidad de dinero que cada jugador decida invertir.

El plan de premios contempla distintas modalidades de pago. Por ejemplo, una apuesta directa a cuatro cifras puede pagar hasta 4.500 veces el valor apostado, mientras que también existen premios para quienes acierten tres cifras, dos cifras o únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué días juega Dorado Tarde?

Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado, por lo que no tiene extracción los domingos.

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Habitualmente, el sorteo se desarrolla alrededor de las 3:30 p. m., momento en el que inicia la publicación de los resultados oficiales para consulta de todos los apostadores.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

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Antes de iniciar el trámite, verifique que la fecha del comprobante corresponda al sorteo ganador y confirme el resultado en los canales oficiales.

Para efectuar el cobro generalmente se requiere presentar:

El tiquete original sin alteraciones.

El documento de identidad vigente.

Los requisitos adicionales establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor monto deben reclamarse directamente ante el operador, de acuerdo con la normativa vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

