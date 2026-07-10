Resultados Super Astro Sol, último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026: números ganadores

Este viernes 10 de julio de 2026, miles de apostadores en Colombia están atentos a una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales del país. Como ocurre en cada jornada, el operador realizará el sorteo durante la tarde y, una vez concluya la extracción, publicará el número ganador junto con el signo zodiacal correspondiente.

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Hasta el momento, el resultado oficial del sorteo de hoy permanece pendiente de publicación. Una vez finalice el proceso de validación, el operador divulgará la combinación ganadora a través de sus canales oficiales para que los jugadores puedan verificar sus apuestas.

Resultado Super Astro Sol del viernes 10 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo de este viernes 10 de julio, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir



Se recomienda consultar la información únicamente en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta confirmar el resultado.

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¿Cómo jugar Súper Astro Sol?

Para participar en Súper Astro Sol, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco.

El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal sorteado. El plan de premios también contempla incentivos para quienes acierten parcialmente la combinación, según la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta.

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¿Cuánto cuesta jugar Súper Astro Sol?

El valor de la apuesta es flexible y depende del monto que cada jugador decida invertir.

En la modalidad principal, acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal puede otorgar un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado. También existen premios para quienes coincidan con tres cifras y el signo, o con dos cifras y el signo correspondiente.

¿Qué días juega Súper Astro Sol?

Súper Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado en horario de la tarde.

Una vez termina la extracción, los resultados son validados y publicados en los canales oficiales para consulta inmediata de los apostadores.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio.

Para realizar el cobro generalmente será necesario presentar:

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El tiquete original sin daños ni alteraciones.

El documento de identidad vigente.

Los requisitos adicionales establecidos por el operador en caso de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor monto deben reclamarse directamente ante el operador, de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.