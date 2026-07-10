Alerta por altas temperaturas en Colombia: ¿qué está causando el fenómeno climático?

Colombia atraviesa una de las situaciones climáticas más desafiantes de los últimos años. Mientras los termómetros marcan cifras elevadas, la sensación térmica -el calor real que percibe el cuerpo humano- ha comenzado a superar la barrera de los 40 grados en diversas regiones del país.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido una serie de alertas que cubren gran parte del territorio nacional, advirtiendo sobre los riesgos inminentes para la salud y el medio ambiente.



El mapa del calor: regiones en alerta máxima

La situación más crítica se concentra en la región Caribe, donde departamentos como Providencia y Santa Catalina, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba se encuentran en alerta roja. Este nivel de alerta indica el mayor riesgo posible de sufrir un golpe de calor.

Por otro lado, la región Andina no se queda atrás; Antioquia y los Santanderes presentan niveles de alerta roja y naranja, mientras que Boyacá, Caldas, Tolima y Huila permanecen en alerta naranja, un estado donde el riesgo de agotamiento por calor e insolación es latente.



En el Pacífico, aunque las temperaturas absolutas no siempre son las más altas, la humedad extrema intensifica la percepción del calor, manteniendo a Chocó y Nariño bajo vigilancia. La Orinoquía y la Amazonía también reportan alertas naranjas generalizadas, afectando a departamentos como Arauca, Meta, Casanare y Amazonas, donde la exposición prolongada al sol puede ser peligrosa. (Lea también: Impactantes imágenes de inundaciones en Casanare por ola invernal: hay casi 6.000 damnificados)



¿Qué está provocando el aumento de las temperaturas?

Contrario a la creencia popular, no es aún el impacto directo del fenómeno de El Niño. Según explicó la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, el país atraviesa una combinación de factores: "Tenemos que tener en cuenta que en este momento gran parte del territorio nacional se encuentra pasando por la temporada de menos lluvia donde es usual que aumenten las temperaturas", pero enfatizó que hay una crisis climática que está "exacerbando esas condiciones" y alcanzando "máximos históricos".



A este panorama se suma la entrada de humedad proveniente de ondas tropicales en el Atlántico y el Caribe. Como bien lo señaló la funcionaria, "esa combinación de altas temperaturas y humedad genera una sensación térmica que incluso es mucho mayor que las temperaturas registradas y es lo que se está conociendo entre la población como olas de calor".

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El Ideam ha aclarado que, aunque el fenómeno de El Niño ya inició a nivel global, sus efectos en Colombia se sentirán con mayor fuerza a partir de agosto, uniéndose a las condiciones actuales.



Impacto en el bolsillo y la vida diaria

La emergencia no es solo meteorológica; es social y económica. En Barranquilla, el consumo de energía se ha disparado en un 8 % debido al uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores. Edison Estrada aseguró que su factura pasó de 250 mil a 350 mil pesos: "Se han tenido que prender más los aires debido a la ola de calor que ha incrementado el recibo".

En Valledupar, la situación laboral se torna complicada. Luis Eduardo Mayoral, obrero de construcción, testifica que "ha sido imposible porque hay muchos compañeros que se han desmayado de acuerdo a la temperatura que está haciendo". Las autoridades en esta ciudad han reportado sensaciones térmicas de hasta 41 grados en días recientes.

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Las altas temperaturas también incrementan el riesgo de incendios forestales. En Cali, el teniente John Rodas, jefe de Emergencias Bomberos Voluntarios, indicó que en lo que va de 2026 han atendido 120 conflagraciones, “tanto en el área urbana como rural que se presenta todos los años, pero ya estamos viendo cómo estamos en esa fase transicional en donde estamos ya entrando en el fenómeno de El Niño”. Por eso hacen un llamado a evitar las quemas, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas verdes, reportar cualquier conato de incendio y hacer un uso responsable del agua durante esta temporada de altas temperaturas que puede extenderse hasta enero del 2027.

Las autoridades hacen un llamado a no desperdiciar agua ni energía frente a la crisis climática que se avecina, y tomar medidas como evitar el lavado de vehículos si no es necesario, evitar el riego constante de zonas verdes, evitar utilizar el agua para piscinas.



Recomendaciones de salud: una emergencia de salud pública

El calor extremo obliga al corazón y a los riñones a trabajar con un esfuerzo extra. "No hay que esperar a tener sed para estar consumiendo líquidos", enfatizó la doctora Fernanda Hernández, señalando que la sed es ya la primera señal de deshidratación.

Entre otras recomendaciones para evitar problemas de salud por la ola de calor se encuentran:



Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Mantener una hidratación constante con agua, evitando bebidas azucaradas o alcohol que aumentan la deshidratación.

constante con agua, evitando bebidas azucaradas o alcohol que aumentan la deshidratación. Usar ropa ligera de lino o algodón, preferiblemente de colores claros.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas y no dejarlos encerrados en vehículos.

Un espejo global: el caso de Europa

El drama colombiano se enmarca en un contexto global alarmante. En Europa, una "cúpula de calor" ha cobrado la vida de más de 4.300 muertes en Alemania solo en junio y la mayoría de las víctimas son mayores de 75 años. La analista María Teresa Aya advierte sobre la llegada de un "superniño" que amenaza la seguridad alimentaria y la generación de energía en el segundo semestre del año. (Lea también: Tercera ola de calor en Francia: reportan más de 25.000 hectáreas calcinadas en lo que va del año)

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.