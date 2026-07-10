Escudo de las Américas, preocupado por declaraciones que ponen en duda elecciones de Colombia

El Departamento de Estado de EE. UU. publicó un comunicado en el que se lee una declaración conjunta de los países miembros del Escudo de las Américas, los cuales expresan su preocupación por las recientes declaraciones de algunos sectores en Colombia que ponen en duda los resultados electorales que dieron como presidente electo a Abelardo de la Espriella.

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La misiva fue enviada por los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. De acuerdo con De la Espriella, Colombia hará parte del Escudo de las Américas tras su posesión, el próximo 7 de agosto. (Lea también: Mindefensa reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo: "Respeto a la democracia")



“Profunda preocupación”

En el comunicado, el Escudo de las Américas expresó su “profunda preocupación (por) las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional”.

Es de recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado las elecciones en Colombia, así como el senador Iván Cepeda, quien ha dicho que se declararía en “desobediencia civil pacífica”.



El Escudo de las Américas rechazó “toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”, el cual fue suspendido por De la Espriella y luego por el Gobierno de Petro.



“La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular”, agregó.

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Finalmente, hizo “un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”. (Lea también: ¿Posesión presidencial de De la Espriella se puede hacer fuera de Bogotá en una guarnición militar?)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL