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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde hoy: número ganador del sorteo de este viernes 28 de agosto de 2026

Resultados Dorado Tarde hoy: número ganador del sorteo de este viernes 28 de agosto de 2026

Conozca los resultados del sorteo Dorado Tarde de este viernes 28 de agosto.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Dorado Tarde

Llegó el viernes y, con él, la oportunidad de cerrar la semana con dinero extra en el bolsillo. El chance Dorado Tarde, respaldado institucionalmente por la Lotería de Bogotá, realiza hoy una nueva edición de su tradicional sorteo vespertino.

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A continuación, los números ganadores arrojados por las balotas en el sorteo de hoy, viernes 28 de agosto:

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TABLA DE RESULTADOS — 28 DE AGOSTO DE 2026

Número Ganador (4 Cifras)
Balota "La Quinta"

(Espacio reservado para actualización en tiempo real inmediatamente concluya el sorteo a las 3:25 p.m.)

¿Cuánto se gana según lo apostado?

El plan de premios es proporcional a la inversión realizada (valores antes de impuestos):

  • Acierto de 4 cifras (Directo): Gana $4.500 por cada $1.000 pesos apostados.
  • Acierto de 3 cifras (Directo): Gana $400 por cada $1.000 pesos apostados.
  • Acierto de 2 cifras (Pata): Gana $50 por cada $1.000 pesos apostados.
  • Acierto de 1 cifra (Uña): Gana $5 por cada $1.000 pesos apostados.

¿Cuánto cuesta apostar y cómo se juega?

Es un juego bajo la modalidad de apuesta permanente (chance). El usuario escoge su número predilecto entre el 0000 y el 9999 en cualquier punto de la red Paga Todo o aplicaciones autorizadas. Se puede jugar desde $500 o $1.000 pesos (más el IVA del 19%).

¿A qué hora juega y por dónde ver la transmisión?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:25 p.m. La emisión oficial en directo se sigue a través de la pantalla del Canal 1.

¿Cuáles son los pasos para cobrar un premio?

  • Tiquete intacto: Presentar el formulario físico original sin tachaduras ni arrugas.
  • Cédula: Llevar el documento de identidad original.
  • Puntos de pago: Redimir en puntos Paga Todo (si el monto es menor) o en oficinas administrativas de la concesionaria si supera las 48 UVT (aprox. $2.259.000 pesos, sujeto al 20% de retención por ganancias ocasionales).
  • Vencimiento: El premio caduca tras un año calendario (Ley 1393).

El nombre rinde homenaje a la leyenda indígena de El Dorado en la Sabana de Bogotá. Creado por la Lotería de Bogotá, este sorteo destina por ley un porcentaje de sus ingresos directamente a la financiación de la salud pública en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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