Sinuano Día, resultados del 28 de agosto de 2026: números ganadores con quinta cifra

Los apostadores del chance El Sinuano estuvieron atentos este viernes 28 de agosto de 2026 a una nueva edición del sorteo Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales de la región Caribe colombiana. El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde y entrega una combinación de cuatro cifras junto con la denominada quinta cifra o quinta balota, utilizada para modalidades y promociones especiales.

Los jugadores que participaron en el sorteo de este viernes deben verificar la combinación ganadora a través de canales oficiales y puntos autorizados de venta para confirmar posibles premios. El Sinuano Día mantiene una amplia base de seguidores gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad para consultar los números vencedores una vez concluye la jornada.



Resultado del Sinuano Día del 28 de agosto de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

De acuerdo con la mecánica del juego, una vez se divulga el número ganador también se informa la quinta cifra correspondiente al sorteo, dato que genera gran interés entre los apostadores debido a las modalidades complementarias asociadas a esta balota adicional.



¿Qué es la quinta cifra en el chance El Sinuano?

La quinta cifra, también conocida como quinta balota, es un número adicional que acompaña al resultado principal de cuatro cifras. Esta modalidad fue incorporada para fortalecer promociones especiales y ofrecer opciones complementarias dentro del juego. En los sorteos recientes, la quinta cifra se publica junto al número principal. Por ejemplo, en el sorteo del 27 de agosto de 2026 el resultado ganador fue 9683 y la quinta balota correspondió al número 3.

Para saber si una apuesta resultó premiada, es necesario comparar el número registrado en el comprobante con la combinación oficial anunciada por el operador. El valor del premio depende de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos respecto al resultado del sorteo. Entre las modalidades más populares se encuentran:



Cuatro cifras directas o superpleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cada una ofrece diferentes niveles de premio y probabilidad de acierto, lo que permite a los jugadores escoger la mecánica que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia de juego. Recuerde que El Sinuano Día se juega de lunes a domingo a las 2:30 p. m. y es considerado uno de los chances más consultados en Colombia, especialmente en los departamentos de la Costa Caribe. Además, cuenta con regulación y supervisión dentro del sistema legal de juegos de suerte y azar del país.



Los resultados suelen ser publicados pocos minutos después de realizado el sorteo, tanto en puntos autorizados como en plataformas digitales especializadas en loterías y chances. Los apostadores que resulten favorecidos deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad al momento de reclamar el premio. Asimismo, se recomienda validar la información únicamente a través de canales oficiales para evitar errores al momento de realizar el cobro.



En esta jornada del 28 de agosto de 2026, miles de seguidores del chance El Sinuano permanecieron atentos a la publicación del número ganador y de la quinta cifra, datos que determinarán a los nuevos ganadores de uno de los sorteos más populares del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL