Resultados de la Lotería de Boyacá: sorteo del sábado 8 de noviembre ¿es uno de los ganadores?

La Lotería de Boyacá vuelve a emocionar a los jugadores colombianos con un nuevo sorteo este sábado 8 de noviembre. La entidad, que lleva más de cien años siendo la lotería de los boyacenses, ofrece en esta edición un premio mayor de 15.000 millones de pesos, consolidándose como una de las opciones más atractivas dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.
El sorteo será transmitido en directo por Canal Trece, y también podrá verse a través de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube. Gracias a esta cobertura, los jugadores podrán ver los resultados en tiempo real y con total transparencia, lo que garantiza confianza para todos los participantes. Además, esta edición coincide con otros sorteos nacionales, como la Lotería del Cauca, Baloto y Revancha, ofreciendo más opciones a los aficionados de los juegos de azar.
En esta jornada, además del gran premio mayor la Lotería de Boyacá ofrece más incentivos, los participantes también pueden acceder a los premios especiales que permiten que más personas tengan la oportunidad de ser los millonarios de la noche:
El número ganador del sorteo 4597 fue (por confirmar) , correspondiente a la serie (por confirmar) . Los afortunados con este billete ahora deben seguir el proceso de reclamación establecido por la Lotería de Boyacá para poder recibir su premio.
Además de celebrar, quienes resulten ganadores deben verificar que el número y la serie de su billete coincidan con los resultados oficiales. Es fundamental conservar el billete en perfectas condiciones, ya que es el único comprobante válido para reclamar cualquier premio. Una vez confirmado el billete ganador, los ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse con los canales oficiales de atención al cliente.
Así puede cobrar su premio:
HEIDY CARREÑO
NOTICIAS CARACOL