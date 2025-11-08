Resultados de la Lotería de Boyacá: sorteo del sábado 8 de noviembre ¿es uno de los ganadores?

La Lotería de Boyacá vuelve a emocionar a los jugadores colombianos con un nuevo sorteo este sábado 8 de noviembre. La entidad, que lleva más de cien años siendo la lotería de los boyacenses, ofrece en esta edición un premio mayor de 15.000 millones de pesos, consolidándose como una de las opciones más atractivas dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.

El sorteo será transmitido en directo por Canal Trece, y también podrá verse a través de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube. Gracias a esta cobertura, los jugadores podrán ver los resultados en tiempo real y con total transparencia, lo que garantiza confianza para todos los participantes. Además, esta edición coincide con otros sorteos nacionales, como la Lotería del Cauca, Baloto y Revancha, ofreciendo más opciones a los aficionados de los juegos de azar.



Premios destacados de esta edición de la Lotería de Boyacá

En esta jornada, además del gran premio mayor la Lotería de Boyacá ofrece más incentivos, los participantes también pueden acceder a los premios especiales que permiten que más personas tengan la oportunidad de ser los millonarios de la noche:



Fortuna $1.000 millones

$1.000 millones Alegría $400 millones

$400 millones Ilusión $300 millones

$300 millones Esperanza $100 millones

$100 millones Berraquera $50 millones

$50 millones Optimismo $20 millones

$20 millones Valentía $10 millones

Resultados EN VIVO del sorteo de la Lotería de Boyacá

El número ganador del sorteo 4597 fue (por confirmar) , correspondiente a la serie (por confirmar) . Los afortunados con este billete ahora deben seguir el proceso de reclamación establecido por la Lotería de Boyacá para poder recibir su premio.



¿Qué hacer si ganó alguno de los premios?

Además de celebrar, quienes resulten ganadores deben verificar que el número y la serie de su billete coincidan con los resultados oficiales. Es fundamental conservar el billete en perfectas condiciones, ya que es el único comprobante válido para reclamar cualquier premio. Una vez confirmado el billete ganador, los ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse con los canales oficiales de atención al cliente.

Así puede cobrar su premio:



Si su premio le da otro billete o fracción: puede cobrarlo en efectivo o cambiarlo por lotería del próximo sorteo, hagalo con su vendedor de confianza o en los puntos de venta autorizados, cabe destacar que la dirección y teléfono aparecen en el billete.

puede cobrarlo en efectivo o cambiarlo por lotería del próximo sorteo, hagalo con su vendedor de confianza o en los puntos de venta autorizados, cabe destacar que la dirección y teléfono aparecen en el billete. Si su premio está entre $2 millones y $6 millones: e scriba tus datos al respaldo del billete, llene el formato el formato que podrá encontrar en la página oficial, ponga su huella y lleve copia del RUT y su cédula. Con eso, puede reclamar el dinero en los puntos de venta autorizados.

scriba tus datos al respaldo del billete, llene el formato el formato que podrá encontrar en la página oficial, ponga su huella y lleve copia del RUT y su cédula. Con eso, puede reclamar el dinero en los puntos de venta autorizados. Si su premio está entre más de $6 millones y $10 millones: el distribuidor enviará la solicitud de pago a la Lotería de Boyacá, la entidad responde en máximo 3 días, si aprueban el pago, recibirá el dinero completo. Si no se autoriza, puede pedir ayuda en la línea WhatsApp 315 872 7559.

el distribuidor enviará la solicitud de pago a la Lotería de Boyacá, la entidad responde en máximo 3 días, si aprueban el pago, recibirá el dinero completo. Si no se autoriza, puede pedir ayuda en la línea WhatsApp 315 872 7559. Si su premio supera los $10 millones: el premio se pagará en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N° 9 35 Piso 3 de la ciudad de Tunja Boyacá.

HEIDY CARREÑO

NOTICIAS CARACOL