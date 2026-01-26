Resultados Lotería de Cundinamarca y Tolima hoy, lunes 26 de enero de 2026: números ganadores

Este lunes 26 de enero de 2026, los apostadores colombianos tienen una nueva cita con la suerte gracias a los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima. Ambos juegos nocturnos concentran la atención de miles de jugadores que buscan confirmar si sus combinaciones coinciden con los resultados oficiales y ganar alguno de los millonarios premios que estas loterías ofrecen. La jornada se realiza bajo supervisión oficial y puede seguirse a través de los canales autorizados y plataformas digitales de cada entidad.



La Lotería de Cundinamarca se consolida como uno de los juegos más populares del país, con un premio mayor de $6.000 millones de pesos, y la Lotería del Tolima continúa con su tradicional sorteo con un premio mayor que asciende a los $3.500, ambos juegos están acompañados de múltiples premios secundarios que amplían las posibilidades de ganancia.



Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 26 de enero de 2026

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca incluye además del premio mayor, incentivos como:



Un premio seco de $100 millones

Un premio seco de $50 millones

Cinco premios secos de $20 millones

Quince premios secos de $10 millones

Treinta y dos premios secos de $6 millones

Cada billete completo tiene un valor de $15.000, dividido en tres fracciones de $5.000, y puede adquirirse en puntos físicos autorizados como Paga Todo, LotiColombia y Lottired, así como por medios digitales, garantizando cobertura en todo el territorio nacional.



Resultados Lotería del Tolima lunes 26 de enero de 2026

Número ganador: 1691

1691 Serie: 257

Por su parte, la Lotería del Tolima ofrece esta noche un nuevo sorteo, el billete completo cuesta $12.000, con fracciones de $4.000, y su venta se realiza a través de loteros autorizados en todo el país, así como por plataformas virtuales oficiales como Gana Gana y la página de la Lotería del Tolima.

Además de los premios principales, la Lotería del Tolima entrega valores por aproximaciones, de acuerdo con las cifras acertadas:



Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

Ambas loterías permiten a los jugadores participar con fracciones del billete, incrementando la accesibilidad y fomentando la participación de un público amplio. Los sorteos se transmiten en vivo, con horarios que permiten a los apostadores verificar los números en tiempo real y organizar sus apuestas con anticipación.

La Lotería de Cundinamarca comienza su sorteo aproximadamente a las 11:15 p.m., mientras que la Lotería del Tolima inicia a las 10:30 p. m., con transmisión por canales regionales y plataformas digitales oficiales.



¿Cómo reclamar los premios de ambas loterías?

Para reclamar los premios, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y la cédula de ciudadanía. En el caso de la Lotería de Tolima, se requiere además el RUT y los formatos internos de verificación de la entidad. Los premios menores pueden cobrarse en cualquier punto distribuidor autorizado, mientras que los mayores deben reclamarse directamente en las sedes oficiales, asegurando la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.



Con estos sorteos, la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima continúan consolidando su tradición y popularidad, ofreciendo a los colombianos cada lunes la posibilidad de acceder a importantes premios y mantener viva la emoción de los juegos de azar en el país.



