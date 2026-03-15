Propietarios denuncian a "invasor en serie" que se apodera de inmuebles de lujo en Cartagena

En la ciudad de Cartagena muchos de sus edificios son auténticas joyas; sin embargo, para los propietarios de los apartamentos ubicados en el edificio Pombo, estos se han convertido en un dolor de cabeza. No se trata de vecinos incómodos o de daños en la infraestructura, sino de algo mucho más grave y desgastante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por lo menos 10 personas aseguran que sus propiedades han sido ocupadas por el mismo hombre y que, además, está haciendo dinero con algunas de ellas ubicando negocios. Todo esto ocurre en pleno Centro Histórico de la ciudad y aunque ya son varios los procesos legales contra el mismo hombre por la misma situación, muchos denunciantes ahora no pueden ni acercarse a sus apartamentos.

"Él ni siquiera es un poseedor, él es un invasor de mala fe, el tipo lo único que quiere es apropiarse, robarse, lo que pueda en el edificio", señaló Ángela Rodríguez, una de las víctimas y la única propietaria que, hasta ahora, logró ganarle una batalla legal al responsable de invadir su apartamento sin su autorización.



¿Quién es el hombre detrás de esta denuncia?

Electo Caliz Fernández es el hombre que varios propietarios de apartamentos en el edificio Pombo, catalogado bien de interés cultural de la Nación, señalan de estar invadiendo sus propiedades.



Ángela Rodríguez y un amigo adquirieron dos de los apartamentos del edificio Pombo en 2016 y un conocido se encargaba de ir a verlos eventualmente y limpiarlos, pues ella vive en Bogotá. Planeaban remodelarlos más adelante y ponerlos en arriendo. Un día la persona que les ayudaba le informó que alguien había cambiado los candados.



Luego de que ella le pidiera que quitara esos candados de su propiedad, ya que ella no lo había autorizado,llegó la policía.“Ahí se aparece este señor, este invasor, y dice que él es el poseedor de esos apartamentos”.

Publicidad

Paradójicamente, cuando Rodríguez viajó a Cartagena para apropiarse de la situación de su inmueble, la que terminó en una estación de policía fue ella. Según recuerda, el señor Electo Calles señalaba que era imposible que alguien comprara la propiedad y no le hiciera ninguna remodelación ni la ocupara.

Pero como Ángela Rodríguez hay otros propietarios en Cartagena que señalan a Electo Caliz de ser un “invasor en serie”. Hugo Solano es el representando de varios dueños de inmuebles del edificio Pombo, del que señaló que tiene apartamentos, oficinas y locales para comercio y que el inmueble más pequeño puede tener un valor de hasta 700 millones de pesos.

Publicidad

Entre sus representados está su suegro, el abogado retirado Jorge Rodrigo Manotas, quien es el dueño de la terraza del edificio, un lugar envidiado por su vista de 360° del Centro Histórico de Cartagena y que tiene unos 1.300 metros cuadrados. Sin embargo, hoy el ex abogado no se puede ni acercar a su propiedad por los problemas legales que tiene hace años con Electo Caliz.

Solano se dio cuenta de que Electo había ocupado la propiedad de su suegro de casualidad, un día que pasaba por ahí y decidió subir a ver la terraza. “Veo que hay unos letreros, era un RoofTop, con DJ y toda la cosa. Era una discoteca de noche, que comenzaba a las 5:00 de la tarde. La impresión mía fue grande y mi suegro no tenía ni idea”.

El hombre detalló que Electo consiguió hacerse con las llaves de la terraza porque presuntamente iba a ayudar a su suegro a conseguir un posible comprador. Rodrigo Manotas confió en Caliz ya que el hombre en ese momento aparentemente vivía en el edificio Pombo. “El señor se quedó con las llaves y montó la discoteca ahí”. Además, se sabe que Caliz alquila por plataformas digitales los otros apartamentos del edificio que ha ocupado ilegalmente.



¿Por qué los dueños no pueden recuperar sus inmuebles?

Tanto Ángela Rodríguez como Hugo Solano y muchos otros propietarios, incluso de otros países, han presentado denuncias y reclamos judiciales contra Electo Calle para sacarlo de sus propiedades. Desafortunadamente, el invasor aprovecha la ausencia del propietario, las demoras y vacíos legales del sistema judicial para que no puedan sacarlo inmediatamente del sitio que ocupa.

El modus operandi es invadir y no ser detectado en las primeras 48 horas, pues ese es el tiempo que el propietario tiene para imponer una querella por despojo de la posesión ante las autoridades. Si se hace de esta manera, la policía puede ir inmediatamente a retirar al invasor, pero si pasan las 48 horas la querella sería por perturbación de la posesión, proceso que puede tomar meses o años.

Publicidad

“La ley en Colombia ha sido bastante laxa, parte de que un bien, si tú no estás 100% encima de él, puede ser de cualquier otra persona”, señaló Solano y agregó que cuando el invasor pasa más de 48 horas en un predio, el propietario tendrá que demostrar ante los inspectores que es el verdadero dueño. “Es un proceso complejo, si te va bien puede demorar un año o más”.

Al iniciar el proceso legal después de las 48 horas el problema es que la situación se alarga, favoreciendo al invasor que, en este caso, remodela, alquila y coloca negocios en el edificio Pombo a su antojo. Solo Ángela Rodríguez logró ganarle un caso luego de 10 años de batalla y vendió inmediatamente su apartamento, mientras que Hugo Solano consiguió que se quitara la discoteca de la terraza de su suegro, pero ninguno de los dos puede aparecerse en el lugar hasta que el proceso judicial termine.

Publicidad

Los Informantes intentaron contactar a Electo Caliz para conocer su posición y argumentos sobre la situación del edificio Pombo en Cartagena. Aunque al principio aceptó la entrevista, luego la canceló señalando que para hablar sobre los problemas de los edificios deberían estar presentes todos los propietarios.