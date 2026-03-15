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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Lista completa de los ganadores de los Premios Óscar: Amy Madigan gana como Mejor Actriz de Reparto
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Lista completa de los ganadores de los Premios Óscar: Amy Madigan gana como Mejor Actriz de Reparto

Este domingo 15 de marzo se realiza la edición 98 de los Premios Óscar, la gala que reconoce a las mejores producciones cinematográficas del último año. Siga EN VIVO los ganadores

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Premios Óscar 2026: la lista completa de los ganadores por cada categoría
Lista completa de los ganadores por cada categoría
AFP

Todo esta listo para la edición número 98 de los Premios Óscar que se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en una gala que reúne a las principales figuras de la industria cinematográfica y que reconoce a las mejores producciones del último año.

Como es habitual, la gala se realiza en el reconocido Dolby Theatre, uno de los escenarios más emblemáticos de Hollywood.

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La expectativa por los resultados de esta edición es alta, especialmente por el protagonismo de varias producciones que lideraron las nominaciones. Entre ellas destaca el drama Sinners (Los pecadores), dirigido por Ryan Coogler, que llegó a la gala con 16 históricas nominaciones, convirtiéndose en una de las películas con mayor número de candidaturas en la historia de los premios.

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También hay expectativa, pues hay un colombiano que hace parte de los nominados. Se trata del fotoperiodista Juan Arredondo, quien compite en la categoría de Mejor Cortometraje Documental con Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, un trabajo que narra la historia y el legado de su amigo y colega Brent Renaud, asesinado durante un ataque mientras ambos documentaban la guerra en Ucrania en 2022. El proyecto, codirigido junto a Craig Renaud, hermano del periodista fallecido, se convirtió en un homenaje a la vida del reportero y al trabajo de quienes cubren conflictos armados en el mundo.

Premios Óscar 2026: la lista completa de los ganadores por cada categoría

Mejor actriz de reparto

  • Elle Faning - Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Amy Madigan - La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Ganadora: Amy Madigan - La hora de la desaparición

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Ganador: Kpop Demon Hunters

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Train Dreams

Ganador: por entregarse

Mejor película internacional

  • El agente secreto - Brasil
  • Valor sentimental - Noruega
  • Un simple accidente - Francia
  • Sirât - España
  • La voz de Hind - Túnez

Ganador: por entregarse

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Ganador: Kpop Demon Hunters

Mejor dirección

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Joachim Trier - Valor sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor actriz principal

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renata Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Ganador: por entregarse

Mejor actor principal

  • Timothée Chalamet - Marty Supremo
  • Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto

Ganador: por entregarse

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Train Dreams

Ganador: por entregarse

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirât

Ganador: por entregarse

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y Ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La maquina
  • La hermanastra fea

Ganador: por entregarse

Mejor música original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor cortometraje de acción real

  • Butcher's Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Ganador: por entregarse

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Ganador: por entregarse

Mejor guion adaptado

  • Bugonia - Will Tracy
  • Frankenstein - Guillermo del Toro
  • Hamnet - Chloé Zhao
  • Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Ganador: por entregarse

Mejor guion original

  • Blue Moon - Robert Kaplow
  • Un simple accidente - Jafar Panahi
  • Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier
  • Pecadores - Ryan Coogler

Ganador: por entregarse

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stella Skargard - Valor sentimental

Ganador: por entregarse

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y Cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Ganador: por entregarse

Mejor canción original

  • Dear Me - Relentless
  • Golden - Kpop Demon Hunters
  • I Lied to You - Pecadores
  • Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
  • Train Dreams - Train Dreams

Ganador: por entregarse

Mejor documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cuttin Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Ganador: por entregarse

Mejor cortometraje documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Ganador: por entregarse

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
CON INFORMACIÓN DE EFE
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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