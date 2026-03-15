Lista completa de los ganadores de los Premios Óscar: Amy Madigan gana como Mejor Actriz de Reparto

Todo esta listo para la edición número 98 de los Premios Óscar que se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en una gala que reúne a las principales figuras de la industria cinematográfica y que reconoce a las mejores producciones del último año.



Como es habitual, la gala se realiza en el reconocido Dolby Theatre, uno de los escenarios más emblemáticos de Hollywood.

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La expectativa por los resultados de esta edición es alta, especialmente por el protagonismo de varias producciones que lideraron las nominaciones. Entre ellas destaca el drama Sinners (Los pecadores), dirigido por Ryan Coogler, que llegó a la gala con 16 históricas nominaciones, convirtiéndose en una de las películas con mayor número de candidaturas en la historia de los premios.

También hay expectativa, pues hay un colombiano que hace parte de los nominados. Se trata del fotoperiodista Juan Arredondo, quien compite en la categoría de Mejor Cortometraje Documental con Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, un trabajo que narra la historia y el legado de su amigo y colega Brent Renaud, asesinado durante un ataque mientras ambos documentaban la guerra en Ucrania en 2022. El proyecto, codirigido junto a Craig Renaud, hermano del periodista fallecido, se convirtió en un homenaje a la vida del reportero y al trabajo de quienes cubren conflictos armados en el mundo.



Premios Óscar 2026: la lista completa de los ganadores por cada categoría

Mejor actriz de reparto

Elle Faning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Ganadora: Amy Madigan - La hora de la desaparición



Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Ganador: Kpop Demon Hunters



Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Train Dreams

Ganador: por entregarse



Mejor película internacional

El agente secreto - Brasil

Valor sentimental - Noruega

Un simple accidente - Francia

Sirât - España

La voz de Hind - Túnez

Ganador: por entregarse



Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Ganador: Kpop Demon Hunters



Mejor dirección

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supremo

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor actriz principal

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renata Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Ganador: por entregarse



Mejor actor principal

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Ganador: por entregarse



Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Train Dreams

Ganador: por entregarse



Mejor montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirât

Ganador: por entregarse



Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y Ceniza

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La maquina

La hermanastra fea

Ganador: por entregarse

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor cortometraje de acción real

Butcher's Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Ganador: por entregarse



Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Ganador: por entregarse



Mejor guion adaptado

Bugonia - Will Tracy

Frankenstein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao

Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson

Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Ganador: por entregarse



Mejor guion original

Blue Moon - Robert Kaplow

Un simple accidente - Jafar Panahi

Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

Ganador: por entregarse



Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stella Skargard - Valor sentimental

Ganador: por entregarse



Mejor casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y Cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Ganador: por entregarse



Mejor canción original

Dear Me - Relentless

Golden - Kpop Demon Hunters

I Lied to You - Pecadores

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

Train Dreams - Train Dreams

Ganador: por entregarse



Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cuttin Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Ganador: por entregarse



Mejor cortometraje documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Ganador: por entregarse



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co