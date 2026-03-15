Videos revelan las últimas horas de David Acosta antes de desaparecer en Bogotá

La búsqueda de David Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, continúa mientras las autoridades analizan nuevas pistas sobre su desaparición. Según registros de cámaras de seguridad, la última vez que fue visto el joven fue la madrugada del domingo 1 de marzo, tras salir de un establecimiento comercial en el norte de Bogotá. Desde ese momento, no se tiene información clara sobre su paradero.

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El ingeniero había salido inicialmente de su casa con la intención de comprar unas camisas que necesitaba para su trabajo, pero durante el transcurso de la noche, por razones aún desconocidas, terminó en un casino cercano al centro comercial El Retiro, en el norte de la ciudad. Acosta portaba el día de su desaparición dos manillas, una de plata y otra de un material blanco; una cadena con una pequeña esmeralda, un reloj, zapatillas blancas de la marca Skechers, pantalón de sudadera y camiseta negra.

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Últimos movimientos de David Acosta antes de desaparecer en Bogotá

Los registros de cámaras de seguridad conocidos por Noticias Caracol permitieron reconstruir los últimos movimientos de David Felipe Acosta Botina antes de su desaparición. La primera grabación disponible corresponde a la noche del 28 de febrero, alrededor de las 10:46 p.m., cuando se le observa subiendo las escaleras de un casino. Según los videos, Acosta ingresó al lugar, recorrió el espacio y se detuvo brevemente antes de acercarse a una de las mesas de juego.



Allí sostuvo una conversación con la mujer que lo atendía y posteriormente realizó un pago utilizando un datáfono. Segundos después, se apoyó sobre la mesa, aparentemente observando lo que sucedía a su alrededor.



Horas más tarde, otra cámara dentro del mismo establecimiento captó a Acosta saliendo del casino a la 1:04 a.m. del 1 de marzo. En esta grabación se le ve bajando las escaleras con varios billetes en la mano. Un registro adicional, desde otro ángulo, muestra que a la 1:05 a.m. ya se encontraba fuera del lugar, caminando hacia la calle 81, en la zona T de Bogotá.

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Más adelante, se le observó en otro establecimiento de apuestas, esta vez el 1 de marzo a las 3:49 a.m., captado por la cámara del ascensor del lugar. Allí solo permaneció aproximadamente un minuto antes de descender nuevamente en el ascensor y salir frente a la entrada del establecimiento. Los videos muestran que revisaba constantemente las manillas y la cadena que llevaba consigo, además de mirar hacia el techo.

Una cámara en vía pública lo registró saliendo del lugar a las 3:51 a.m., continuando a pie por la zona, siendo estos los últimos movimientos conocidos de David Acosta antes de su desaparición. Las autoridades han señalado que, aunque se ha podido establecer que David tenía varias deudas, no se descarta ninguna hipótesis sobre su desaparición.



La familia ha recibido llamadas extorsivas

A esto se suman las llamadas de presuntos extorsionistas que han recibido los familiares del ingeniero. En algunos de esos contactos se han pedido sumas de dinero a cambio de información sobre su paradero.

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"Yo sí he recibido llamadas extorsivas para que haga el rescate de él, pero les pido prueba de supervivencia y no me la dan", afirmó la madre en Blu Radio, quien señaló que en esas comunicaciones han llegado a pedir entre 10 y 20 millones de pesos.

Piedad Botina también aseguró que desconocía que su hijo frecuentara casinos, algo de lo que, según explicó, solo se enteró recientemente tras su desaparición.

Mientras tanto, organismos de investigación continúan revisando más grabaciones de cámaras de seguridad del sector y adelantando diferentes diligencias para tratar de reconstruir la ruta que siguió el ingeniero después de salir del casino.

En medio de la incertidumbre, la familia Acosta Botina mantiene activo el llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información pueda comunicarla a las autoridades.

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“Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo porque no tengo paz ni tranquilidad”, expresó visiblemente afectada, mencionando que ha sido una situación difícil para toda la familia .

"Lo que yo más les pido es que, por favor, me devuelvan a David. O si tú, David, hiciste algo, regresa; acá te estamos esperando y siempre te vamos a apoyar. Si algo pasó, o el que lo tenga, que se reporte y pida. No vamos a involucrar a las autoridades ni a hacer nada en contra, simplemente háganlo aparecer, por favor. Es todo lo que les puedo decir. Gracias", finalizó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co