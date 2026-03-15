Crimen pareja de abuelos en Suba: hombre sospechoso en cámara de seguridad y alerta de un allegado

Se siguen conociendo detalles del crimen de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, una pareja de adultos mayores hallados sin vida en su casa, en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá. En dos habitaciones distintas, los cuerpos estaban con múltiples heridas de arma cortopunzante. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo que pasó y una de las pistas claves es un registro en las cámaras de seguridad que detectó la presencia de un hombre sospechoso que ingresó a la casa de la pareja cubriendo su rostro y, al parecer, intentado esconder su identidad.



Ese registro de cámara de seguridad fue detectada por un yerno de las víctimas. Así lo aseguró en una declaración ante las autoridades la hija de la pareja de adultos mayores. Según contó la mujer, su cuñado revisó las imágenes de la cámara de seguridad, instalada en el interior de la vivienda, y observó la presencia de un hombre desconocido. Ese hombre, cuya identidad aún se desconoce, llevaba puesta una gorra y un pasamontañas que le cubría el rostro. Eso alertó al yerno de las víctimas, quien le alertó de lo ocurrido a su cuñada, pues todo indicaba que el hombre que aparece en la cámara de seguridad se oculta con una intención.

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Sin embargo, cuando la mujer llegó a la vivienda de sus padres en compañía de la Policía ya era muy tarde. Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de Guillermo Alberto y Gloria Isabel. Y ya no había rastro del hombre misterioso que quedó captado en las cámaras de seguridad. Las habitaciones estaban desordenadas, en un intento, según los investigadores, por simular un robo. Pero en la vivienda se encontraron los celulares de las víctimas, así como otros objetos de valor, por lo que de momento se descarta una hipótesis de robo.

Otro elemento clave en la investigación es la expareja de la hija de las víctimas. Él entregó una declaración juramentada ante las autoridades y afirmó que, aunque vivía en esa casa, no estaba allí cuando ocurrieron los hechos. El hombre, según se conoció, vivía junto a sus exsuegros porque le había arrendado una habitación por el costo de 250,000 pesos mensuales. En la vivienda también vivía la nieta de las víctimas. Por lo pronto, no se ha determinado si el hombre tiene un vínculo con el crimen, pero las autoridades adelantan la investigación sin que aún haya una hipótesis clara.



Guillermo Alberto fue hallado en la vivienda cerca del bastón que usaba para caminar. Él, según el testimonio de familiares y vecinos, era un paciente terminal. Su esposa, Gloria Isabel, estaba envuelta en una cobija.



En el barrio Aures recuerdan a la pareja como buenos vecinos y trabajadores. La pareja manejaba un negocio de saltarines y sus allegados señalan que solían ser muy activos con su empresa. Hasta ahora, se desconoce también si habían recibido amenazas o si tenían algún problema económico.

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