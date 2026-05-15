Resultados Lotería de Medellín último sorteo hoy viernes, 15 de mayo de 2026: números ganadores

Este viernes 15 de mayo se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, el juego de azar fraccional más importante y de mayor venta en el territorio colombiano. Con la expectativa al máximo y miles de apostadores en todo el país con billete en mano, la Beneficencia de Antioquia puso en juego su impresionante plan de premios, encabezado por el codiciado Premio Mayor.



Números Ganadores del Sorteo – Viernes 15 de Mayo

A continuación, se presentan los resultados oficiales del último sorteo de la Lotería de Medellín:



PREMIO MAYOR (16.000 Millones de Pesos):

Serie:

La Lotería de Medellín cuenta con una rica tradición que se remonta a principios del siglo XX. Creada con el firme propósito de captar recursos económicos para el desarrollo social, se ha consolidado como el producto estrella de la Beneficencia de Antioquia.



Plan de Premios de la Lotería de Medellín

El atractivo principal de este sorteo radica en su robusto y millonario plan de premios, considerado uno de los más competitivos del mercado:



Premio Mayor: Un espectacular acumulado de $16.000 millones de pesos.

Un espectacular acumulado de $16.000 millones de pesos. Premios Secos: El plan incluye millonarios premios secos que van desde los $1.000 millones, pasando por secos de $700 millones, $500 millones, $100 millones, hasta incentivos menores de $50, $20 y $10 millones de pesos.

El plan incluye millonarios premios secos que van desde los $1.000 millones, pasando por secos de $700 millones, $500 millones, $100 millones, hasta incentivos menores de $50, $20 y $10 millones de pesos. Aproximaciones: También se premian los aciertos de las tres primeras o últimas cifras del mayor, las dos primeras o últimas, la última cifra con serie o el número mayor sin serie, multiplicando las opciones de recuperar la inversión o ganar un dinero extra.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta?

El formato actual de la Lotería de Medellín es fácil y accesible. El billete completo tiene un costo comercial de $21.000 COP y está compuesto por fracciones (tradicionalmente tres fracciones de $7.000 COP cada una o bajo la modalidad bifraccional de $10.500 COP por fracción). Los apostadores pueden adquirir su combinación favorita de cuatro números (del 0000 al 9999) junto a su respectiva serie.

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Se puede comprar físicamente a través de los loteros de confianza en la calle, en puntos de chance autorizados o en formato electrónico mediante plataformas web oficiales como Lottired.net.

Los sorteos ordinarios de la Lotería de Medellín se realizan tradicionalmente todos los viernes por la noche, a las 11:00 p. m. (en caso de ser un día festivo, el sorteo se reprograma según el calendario de la entidad).



La transmisión en vivo y en directo se puede seguir a través de la señal del canal regional Teleantioquia. Asimismo, los resultados oficiales se publican en tiempo real mediante las transmisiones de Facebook Live y YouTube Live de la lotería, y en su portal web oficial.



Guía del ganador: ¿Qué hacer si se gana el premio?

Si la fortuna estuvo de su lado y los números coinciden con el billete comprado, debe seguir los siguientes pasos para reclamar el dinero de forma segura:



Proteja el billete: Firme el respaldo del billete o fracción con sus datos personales (nombre, cédula y firma) para acreditar la propiedad del mismo y evitar que otra persona intente cobrarlo en caso de pérdida. El billete no debe presentar enmendaduras, tachaduras ni estar roto. Premios Menores: Si el premio es una aproximación o un seco menor, puede cobrarlo directamente con su lotero de confianza o en los puntos de distribución autorizados de la red de apuestas de su departamento. Premio Mayor o Secos Grandes: Si es el feliz ganador del Premio Mayor o de un seco de alto valor, deberá dirigirse directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia en Medellín. Es indispensable presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía) y el billete ganador en perfecto estado. Recuerde que sobre el valor total bruto del premio se aplicará el descuento de ley por concepto de ganancias ocasionales (10% de retención más el impuesto correspondiente).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.