Sergio Fajardo habla de cómo va su campaña, las encuestas y critica a Abelardo de la Espriella

El turno para Los candidatos en Sala de Prensa le llegó al profesor Sergio Fajardo, que habló de su campaña política, las encuestas, los aciertos y desaciertos de su estrategia digital y qué haría si no pasa a segunda vuelta.

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El matemático comenzó la conversación rechazando lo ocurrido entre Abelardo de la Espriella y la periodista y presentadora María Lucía Fernández.

Para Fajardo, este fue “uno de los espectáculos más degradantes que yo he visto en el mundo de la política; el comportamiento del señor Abelardo de la Espriella, la forma como ese señor se comportó con la periodista María Lucía Fernández no tiene ningún tipo de justificación. Machista, autoritario, vulgar, eso no puede ser una persona que quiere ser presidente de Colombia y puede ser presidente de Colombia”.



¿Qué piensa sobre las encuestas y su campaña?

“La calificación es el 31 de mayo, no pongo calificaciones. Usted estudie, trabaje bastante, no se desconcentre, es lo que estoy haciendo yo. El 31 de mayo es el examen”, expresó Fajardo, quien dijo que su principal reto “es llegarle a un montón de personas que están indecisas, que no han tomado una decisión, que quieren que Colombia cambie. Esa es la concentración nuestra, presentarle a Colombia una mirada que rompa con esta polarización asociada con la figura del presidente (Gustavo) Petro, que tiene su candidato (Iván) Cepeda, y la figura del expresidente (Álvaro) Uribe, que tiene dos personas que se asocian en él como inspirador: Paloma Valencia, que lo reconoce como su papá, y el señor De la Espriella, que también lo identifica como la persona que lo inspira”.



“Este camino de confrontación, de polarización, de permanente insulto, agresión, es un camino que conduce a Colombia a una confrontación social que no alcanzamos a imagina y que no nos merecemos. Tenemos que romper con esa polarización”, añadió.



Sobre las encuestas, afirmó que hay “tres momentos distintos en la política de Colombia” y recordó que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay “cambió el contexto político”.

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Las encuestas, señaló, “lo que demuestra es que pueden cambiar las circunstancias y la encuesta muestra una fotografía”.

No obstante, reconoció que “hace cuatro años nos fue mal, y hace parte de la política y entender lo que pasa y lo que ocurrió”, pero aseguró “que está recibiendo información de que este contexto está cambiando. Esta polarización, esta agresión, el comportamiento de este señor (De la Espriella), el comportamiento que tuvo conmigo en otro espacio, la forma como el presidente Petro ha convertido a su candidato en prisionero de una Asamblea Constituyente que significa la guerra en Colombia, están pasando muchas cosas. Hay muchas personas indecisas”.

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Insistió en que “estamos batallando en lo que creemos” y aseguró que lo que él representa “es una forma distinta a la política en primera instancia, la capacidad de entender las dimensiones de los problemas sociales, de una sociedad profundamente desigual, que tenemos que reconocer, atender y transformar; la capacidad de construir la seguridad que se reclama por todos los territorios de nuestro país y la capacidad de construir una cultura ciudadana que incluya una cultura de la legalidad que rompe con la corrupción”.

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