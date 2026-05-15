Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios viernes 15 de mayo de 2026

Este viernes, 15 de mayo de 2026, fue una jornada de alta expectativa para los apostadores colombianos, quienes participaron en los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda. Cada una de estas entidades ofrece atractivos planes de premios.



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Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo 4834

En su sorteo número 4834, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $24.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores:

Serie:

Plan de premios en la Lotería de Medellín

Desde el sorteo 4834, la Lotería de Medellín implementó un plan de premios distribuido de la siguiente manera:



Premio Mayor: $16.000 millones

2 Super Secos: $1.000 millones cada uno

2 Secos: $700 millones cada uno

2 Secos: $500 millones cada uno

6 Secos: $100 millones cada uno

7 Secos: $50 millones cada uno

10 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos colombianos, dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:



Puntos físicos autorizados

Agencias distribuidoras

Plataformas digitales como Lottired.net

Cómo reclamar los premios

Los premios se reclaman de la siguiente manera:



Premios hasta $5 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12).

pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12). Premios superiores a $5 millones: requieren contacto con la línea de atención 018000941160 y presentación de:

Billete original (físico o electrónico) Cédula de ciudadanía o pasaporte Certificación bancaria para transferencia

El pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.



Lotería de Santander: resultados y características del sorteo 5070

La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5070, en el cual se otorgó un Premio Mayor de $6.500 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores:

Serie:

Plan de premios en la Lotería de Santander

El plan de premios de la Lotería de Santander, vigente desde el sorteo 5070, contempla:



Premio mayor: $6.500.000.000

1 premio seco de $700.000.000

2 premios secos de $500.000.000

3 premios secos de $300.000.000

4 premios secos de $200.000.000

7 premios secos de $100.000.000

20 premios secos de $50.000.000

10 premios secos de $20.000.000

15 premios secos de $10.000.000

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden comprarse en:



Puntos físicos autorizados

Máquinas de venta de chance (LotiColombia)

Sitios web como loticolombia.com

Puntos PagaTodo del grupo GELSA

Cómo reclamar los premios

El procedimiento para reclamar premios es el siguiente:



Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero.

Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando:

Billete original en buen estado Documento de identidad válido

De otro lado, los premios están sujetos a las siguientes deducciones:



17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander

20% de retención en la fuente (DIAN), aplicable a premios superiores a 48 UVT ($2.390.352)

Lotería de Risaralda: resultados y detalles del sorteo 2950

En su sorteo número 2950, la Lotería de Santander entregó un premio mayor de $2.333 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $14.400 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores:

Serie:

Premios secos principales

1 “El Gordo de la Risaralda”: $300.000.000

1 “Ángel de la Suerte”: $200.000.000

1 “Mula Millonaria”: $150.000.000

1 “Milagro Millonario”: $80.000.000

Otros premios secos

3 premios “Guaca de Oro”: $60.000.000 cada uno

5 premios “Cofre de Diamantes”: $50.000.000 cada uno

3 premios “Trébol de la Fortuna”: $40.000.000 cada uno

5 premios “De Perla”: $35.000.000 cada uno

11 premios “Cosecha Millonaria”: $30.000.000 cada uno

Premios especiales

Premio especial “Escalera Millonaria”: alrededor de $60.000.000

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL