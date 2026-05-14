Amiga de Yulitza Toloza relata cómo era centro de estética donde mujer desapareció: "Se veía sucio"

Amigos, familiares y conocidos de Yulitza Toloza, la mujer de 52 años que se encuentra desaparecida luego de ingresar a un centro de estética del barrio Venecia, sur de Bogotá, realizaron una velatón en el barrio Santa Lucía (localidad de Bosa) para exigirle a las autoridades que se haga justicia en su caso. Una de sus amigas, Amalia, le contó a Noticias Caracol lo que vio al ingresar al establecimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La familia de Toloza perdió su rastro el miércoles 13 de mayo, luego de que arribara al centro Beauty Láser L. M., ubicado sobre la autopista Sur, para que se le practicara un procedimiento denominado “lipólisis con láser", que tiene como objetivo eliminar la grasa localizada a través de energía térmica. De acuerdo con la información de otros centros estéticos, es un tratamiento mínimamente invasivo.

La mujer ingresó sobre las 8 de la mañana, y salió del procedimiento a la una de la tarde. Sin embargo, sus amigas relataron que la vieron en mal estado, pálida y desorientada, por lo que decidieron pagar una noche en el centro de estética. Hacia las 7:30 p. m., Toloza, al parecer, les dijo que la habían dejado salir. Supuestamente, la estaban llevado al Hospital de Meissen, en Usme, pero desde entonces no se volvió a saber de ella. Ahora, las autoridades se encuentran recolectando pistas para saber qué ocurrió.



(Lea también: Revelan extraños mensajes del celular de Yulitza, mujer que desapareció en centro estético de Bogotá).



Amiga narra lo que vio en centro de estética donde atendieron a Yulitza Toloza

Amalia narró que ella acompañó a Toloza hasta el centro Beauty Láser L. M. Desde que su amiga le contó del procedimiento, ella tenía dudas, pues le parecía que un precio de "tres millones de pesos" era muy económico, ya que en otros lugares puede valer alrededor de "diez millones". "Ella iba muy segura porque varias conocidas se habían hecho el mismo procedimiento", relató.



Al llegar al establecimiento, Amalia no notó nada extraño. "Tú ingresas y en sí esa clínica se ve bien, la recepción se ve bonita, se ve todo muy ordenado, esa parte se ve muy muy limpia, muy organizada", dijo. Luego de que Toloza entrara a la cirugía, le dijeron que se iba a demorar alrededor de dos horas, pero el procedimiento se alargó.

Publicidad

"A la una me dijeron: 'Ya puede subir a ver a su amiga'. Cuando yo voy subiendo la escalera, pues ya la parte que se veía linda, ya era algo diferente. Tú subes la escalera y ya el concepto de la organización que había nada que ver... desorden, reguero, se veía sucio, no se veía un lugar seguro. Cuando entré, la vi, la sentamos, ella estaba muy mareada", comentó.

Amalia relató que decidió comprarle algo de comer, pero que su amiga se sentía muy débil para irse del lugar. "Yo salí, le compré algo calientico, le compré un caldo, un suero (...) cuando le estábamos dando la sopita se veía que ella estaba más repuesta (....) Se recostó, la tratábamos de parar, pero volvía y como que se desgonzaba, y decía que tenía sueño. Entonces el médico, el señor que la estaba asistiendo me dijo: 'Eso es normal, porque ella todavía tiene la sedación en el cuerpo, entonces tiene que dormir' ".

Publicidad

Fue entonces cuando decidieron pagar 50 mil pesos para que la mujer pasara la noche en el centro de estética. Amalia comentó que junto con otra amiga se fueron a comprarle cosas de aseo para que pudiera dormir allí. Hacia las 7:30 p. m. volvieron al lugar, pero las dejaron esperando alrededor de "hora y media" sin darles razón. Luego, empezaron a recibir mensajes de Toloza en WhatsApp diciendo que iba a ir al hospital Meissen. Sin embargo, Amalia duda que su amiga haya escrito esos mensajes.

"Ella nunca llegó allá. Dejaron de contestarnos a las 9:41, donde apagaron esos teléfonos, apagaron el teléfono de Yulitza y de ahí estuvimos toda la noche, toda la madrugada, todo el día buscando. Exigimos el regreso de Yulitza", afirmó Amalia.

Por ahora lo que se conoce es que, según la Secretaría de Salud de Bogotá, el centro de estética "no cuenta con autorización" para prestar este tipo de procedimientos. Una vez la Personería autorice el ingreso al establecimiento, "se procederá con la verificación de las condiciones sanitarias y la aplicación de las medidas correspondientes contempladas en la normatividad vigente".

*Con reportería de Juan Andrés Beltrán, de Noticias Caracol

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL