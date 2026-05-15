Resultados Lotería del Risaralda hoy, viernes 15 de mayo de 2026: números ganadores

La expectativa y la ilusión se apoderan una vez más de miles de hogares colombianos. Como ocurre de manera puntual cada semana, la Lotería de Risaralda, popularmente conocida como la que "le cumple a sus sueños", se alista para llevar a cabo su tradicional sorteo ordinario en esta noche del 15 de mayo. Con una atractiva bolsa de premios, los apostadores en todo el territorio nacional mantienen fija su mirada en las balotas, esperando transformarse en los nuevos millonarios del país.



Resultado del Sorteo: Viernes 15 de Mayo de 2026

A continuación, se dispondrá de la información oficial con los números afortunados de la jornada una vez el juego sea validado por las autoridades competentes:



Premio Mayor ($2.333 Millones):

Serie:

(Nota: Este espacio será actualizado tan pronto concluya el escrutinio oficial de la mesa de delegados).



Historia y función social de la Lotería de Risaralda

Fundada oficialmente en 1967, casi a la par con la creación del departamento, la Lotería de Risaralda cuenta con una trayectoria de más de 58 años de operación ininterrumpida. Su nacimiento obedeció a la necesidad de descentralizar los juegos de azar y, bajo el marco constitucional colombiano, destinar las rentas monopolísticas de forma exclusiva a una causa noble: el financiamiento del sistema de salud pública.

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Cada vez que un ciudadano adquiere una fracción, no solo compra una oportunidad de cambiar su realidad económica, sino que aporta directamente a la red hospitalaria regional, permitiendo el mejoramiento de infraestructura y atención médica para la población vulnerable.



¿Cómo funciona y cuál es su plan de premios?

El sorteo opera bajo una mecánica de azar tradicional. Consiste en la extracción de cuatro números principales (del 0000 al 9999) junto a una serie de tres dígitos.

El renovado plan de premios de la entidad pone en juego una bolsa total que ronda los $14.400 millones de pesos. El eje central es el codiciado Premio Mayor de $2.333 millones de pesos. Sin embargo, la estructura incluye una amplia variedad de premios secos (denominados atractivamente como Seco Cafetero, Pa' la Beca, Seco de Lujo, entre otros) así como miles de opciones de ganar mediante aproximaciones con o sin serie (por ejemplo, acertar las dos primeras cifras, las dos últimas o el invertido del mayor).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

Participar en este sorteo es accesible para todos los presupuestos:



El billete completo: Se compone de tres fracciones y tiene un costo comercial de $12.000 .

Se compone de tres fracciones y tiene un costo comercial de . La fracción individual: Se puede adquirir por tan solo $4.000, otorgando el derecho a cobrar la tercera parte de los premios principales en caso de acierto.

Los billetes e impresos pueden adquirirse de manera física a través de la tradicional red de loteros, en puntos de venta autorizados como Apostar o Paga Todo, o de forma digital mediante portales web de loterías autorizadas por Coljuegos.



Los sorteos se realizan de forma oficial todos los viernes por la noche a partir de las 11:00 p. m. (excepto cuando coinciden con días festivos, caso en el cual se trasladan al siguiente día hábil).



Para sintonizar los resultados en directo, los usuarios pueden conectarse a la transmisión oficial en vivo por el canal regional Telecafé o en plataformas digitales minutos después del sorteo, el cuadro completo de resultados se publica en las redes sociales de la entidad y en su página web oficial.



Guía para reclamar el premio

Si las balotas favorecieron su número, debe seguir los siguientes pasos legales para el cobro segura del dinero:



Premios Menores o Aproximaciones: Pueden ser cobrados directamente con su lotero de confianza o en los puntos de chance autorizados del departamento, presentando el billete físico. Premios Mayores o Secos de Alta Cuantía: El ganador debe presentarse formalmente en las oficinas principales de la Lotería de Risaralda en Pereira. Es obligatorio llevar el billete original en perfecto estado, la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT). Descuentos de Ley: Tenga en cuenta que, conforme al Estatuto Tributario del país, a las ganancias obtenidas en loterías se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, adicional a las deducciones menores destinadas al impuesto de ganadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.