Fondo Nacional del Ahorro está buscando practicantes: pagan $2.500.000 y dan todo lo de ley

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) abrió una convocatoria para estudiantes universitarios que busquen realizar su práctica profesional con pago mensual y contrato. El programa se llama “Los + NOTAbles FNA 2026-II” y está dirigido a jóvenes que estén en etapa de formación y necesiten experiencia laboral para continuar su proceso académico.



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Prácticas en el Fondo Nacional del Ahorro

La entidad ofrece un ingreso mensual de 2.500.000 pesos, junto con prestaciones de ley, mediante un contrato de aprendizaje. Este modelo busca que los participantes desarrollen funciones dentro de la organización desde el inicio de la vinculación. Los seleccionados trabajarán en áreas relacionadas con la operación del FNA, incluidas funciones administrativas, técnicas y de apoyo institucional.

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El programa contempla una duración de hasta seis meses y se desarrollará de manera presencial en Bogotá. Durante ese tiempo, los practicantes estarán vinculados a equipos de trabajo que ejecutan tareas en finanzas, tecnología, comunicaciones, derecho y otras disciplinas. La entidad plantea que los estudiantes participen en procesos internos y apoyen actividades relacionadas con su campo de estudio.



Las carreras que pueden aplicar a las prácticas del FNA

La convocatoria está dirigida a estudiantes activos de universidades, tanto públicas como privadas. Entre las carreras que pueden aplicar se encuentran administración de empresas, administración financiera, economía, contaduría pública, finanzas, derecho, psicología, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, arquitectura, comunicación social, mercadeo, publicidad y diseño gráfico. Los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la entidad y por su institución educativa para iniciar la práctica profesional.

El proceso de selección incluye varias etapas. Primero, se realiza la verificación de documentos para validar que los aspirantes cumplan con las condiciones exigidas. Luego, los candidatos presentan pruebas de conocimiento. También se aplican evaluaciones psicométricas. Finalmente, los aspirantes pasan por una entrevista antes de definir la lista de seleccionados.



Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 de mayo y el 8 de junio de 2026. Después, la etapa de validación y selección se desarrollará entre el 8 y el 22 de junio. Los resultados se publicarán el 26 de junio. El inicio de la práctica está previsto para el 6 de julio de 2026. El FNA habilitó un formulario en su sitio web para recibir las postulaciones. Los interesados deben completar el registro dentro de las fechas definidas.



¿Cómo postularse a las prácticas en el FNA?

"Los interesados deben diligenciar el formulario oficial disponible en el sitio web del FNA bajo la convocatoria: 'INSCRÍBETE AQUÍ – CONVOCATORIA PROGRAMA LOS + NOTAbles FNA 2026-II'", explicó el FNA. El formulario se encuentra en la pestaña 'Requisitos'.



El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad del Estado que administra cesantías y ahorro. A través de programas como este, busca incorporar estudiantes en espacios de trabajo donde puedan cumplir funciones acordes con su formación. La convocatoria representa una opción para quienes necesitan cumplir con el requisito de práctica y obtener ingresos durante ese periodo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL