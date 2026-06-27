Resultados Lotería del Cauca, último sorteo hoy sábado, 27 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca realiza este sábado 27 de junio de 2026 uno de sus sorteos más esperados, generando una enorme expectativa entre miles de ciudadanos en toda Colombia. En esta oportunidad, la jornada corresponde al sorteo número 2617, un evento que moviliza a apostadores que buscan verificar si la suerte está de su lado en esta fecha específica. La entidad pone nuevamente en marcha su atractivo plan de premios, el cual destaca por incluir un millonario premio mayor que atrae la atención de jugadores de diversas regiones.



Números ganadores Lotería del Cauca 20 de junio de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este sábado, los resultados quedan registrados de la siguiente manera:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Número ganador: 8 7 5 3

8 7 5 3 Serie: 299

Según los informes preliminares de la noche, el número ganador del premio mayor está bajo un proceso de validación oficial al cierre de los primeros reportes. No obstante, diversas fuentes indican que la combinación favorecida de esta jornada es el número 7319 de la serie 094. Este resultado marca el punto culminante de una noche llena de ilusión para quienes depositan sus esperanzas en este tradicional sorteo. Además del premio principal, la dinámica de la noche incluye la distribución de múltiples premios secundarios y aproximaciones, lo que multiplica las opciones para que el público resulte favorecido.



¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

El funcionamiento de este sorteo es sencillo y accesible para cualquier participante mayor de edad. Para jugar, la persona debe adquirir un billete físico o virtual que contiene un número de cuatro cifras y una serie respectiva. Estos billetes están disponibles a través de loteros de confianza, puntos de venta autorizados o mediante plataformas oficiales en línea. Una vez que se realiza el sorteo oficial, el apostador tiene la tarea de comparar los números de su billete con los resultados publicados por la entidad. El sistema premia tanto las coincidencias totales como las parciales, permitiendo acceder a una variedad de incentivos económicos según el plan de pagos vigente.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Cauca?

La participación en este sorteo se caracteriza por ser económica, lo que facilita que una gran parte del público pueda intentar ganar. El costo del billete completo se sitúa en un valor aproximado de 16.000 pesos colombianos. Sin embargo, para aquellos que prefieren una inversión menor, existe la opción de comprar el billete por fracciones. Cada billete se divide en cinco partes iguales, de modo que una sola fracción tiene un costo cercano a los 3.000 pesos. Es importante tener en cuenta que, en caso de que la fracción resulte ganadora, el premio se entrega de forma proporcional a la cantidad comprada.



¿Qué días juega la Lotería del Cauca?

Este sorteo mantiene una periodicidad semanal que ya es una tradición en el país. La Lotería del Cauca juega todos los sábados por la noche. Generalmente, el evento ocurre en un horario que oscila entre las 9:40 p. m. y las 10:30 p. m., dependiendo de la programación de la transmisión oficial. Esta regularidad permite que cada fin de semana miles de colombianos consulten los medios de comunicación y redes sociales para conocer los números favorecidos.



¿De cuánto es el premio de la Lotería del Cauca?

Para este sábado 27 de junio de 2026, el premio mayor se estima en una cifra cercana a los 8.000 millones de pesos. Esta suma posiciona a la entidad como una de las loterías regionales que ofrece mejores incentivos en el mercado nacional. Adicionalmente, el plan de premios contempla los denominados "secos", que incluyen montos de hasta 300 y 200 millones de pesos, así como otros de 100, 50 y 10 millones de pesos. Las aproximaciones también juegan un papel crucial, ampliando el abanico de ganadores en cada jornada.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Cauca?

Si un jugador descubre que su número coincide con los resultados, el paso fundamental es conservar el billete en perfecto estado, ya que este papel es el único soporte válido para el cobro. Los premios menores pueden reclamarse en redes de giros autorizadas, pero los premios mayores requieren un trámite directo ante la oficina de la entidad. El ganador debe presentar su documento de identidad y someter el billete a un proceso de validación. Finalmente, se recuerda que existe un plazo máximo, habitualmente de un año, para hacer efectivo el cobro del premio.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias