Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 25 de septiembre de 2025: números ganadores

La Lotería del Quindío realizará este jueves 25 de septiembre de 2025 un nuevo sorteo en el que se entregará un premio mayor de 2.000 millones de pesos. La transmisión en vivo comenzará a las 10:30 de la noche a través del canal regional Telecafé y de sus plataformas digitales oficiales en Facebook Live y YouTube Live. Este sorteo hace parte del calendario nacional de juegos de suerte y azar en Colombia y se llevará a cabo de manera simultánea con el sorteo de la Lotería de Bogotá, conforme a la programación establecida por las autoridades reguladoras.

Dado que la fecha no coincide con un día festivo, la Lotería del Quindío continuará con su programación habitual hoy, pues, de acuerdo con las reglas vigentes, si la fecha del sorteo llegara a coincidir con un festivo, este sería reprogramado para el siguiente día hábil. Además del premio mayor, el plan de premios de esta lotería incluye premios secos y premios por aproximación. Estos últimos se otorgan según el número de cifras coincidentes con el número del premio mayor, el orden de aparición de esas cifras y si también se acierta la serie correspondiente. En total, el plan de premios asciende a $9.600 millones, lo que representa una importante oportunidad para quienes participen en este sorteo.



Resultados de la Lotería del Quindío, 25 de septiembre de 2025

Estos son los resultados de la Lotería del Quindío de este 25 de septiembre de 2025.



Números ganadores: 5844

5844 Serie: 22

Plan de premios Lotería del Quindío

En total, la bolsa de premios asciende a 9.600 millones de pesos, distribuidos entre el premio mayor y varias categorías adicionales denominadas premios secos, con los siguientes valores:

1 premio mayor de $2.000 millones

1 seco de 300 millones de pesos

2 secos de 200 millones de pesos

3 secos de 100 millones de pesos

8 secos de 50 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

20 secos de 10 millones de pesos

Quienes acierten a estos premios deben tener en cuenta que si el valor ganado supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se les aplicará una retención en la fuente correspondiente al 20%. Esta retención se descuenta directamente antes de la entrega del dinero. Además, los valores establecidos para las aproximaciones son los siguientes:



Última cifra del premio mayor: 107.314 pesos

Dos primeras cifras del mayor: 800.000 pesos

Dos últimas cifras del mayor: 800.000 pesos

Tres primeras cifras del mayor: 16.000.000 pesos

Tres últimas cifras del mayor: 16.000.000 pesos

Dos primeras y última cifra del mayor: 16.000.000 pesos

Premio mayor con cifras combinadas: 24.000.000 pesos

En caso de resultar ganador, es obligatorio presentar el billete original en una agencia autorizada, junto con un documento de identidad. Los billetes deben estar en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Como se mencionó anteriormente, todos los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención en la fuente.

¿Cómo participar en la Lotería del Quindío?

Las personas interesadas en jugar la Lotería del Quindío pueden adquirir su billete a través de dos canales principales: una red de vendedores autorizados distribuidos en varios departamentos del país y plataformas digitales habilitadas, como Lottired y LotiColombia. Cada jugador tiene la posibilidad de comprar una fracción del billete por un valor de $3.000, o el billete completo por $13.000.

Para participar, se debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, que pueden ir del 0 al 9, además de una serie de tres dígitos. Esta elección puede hacerse de manera manual, eligiendo los números directamente, o automática, dejando que el sistema asigne la combinación aleatoriamente. También se puede definir la cantidad de fracciones que se desea jugar. El pago se realiza en línea, a través de la plataforma PSE, lo que permite una transacción segura y sencilla. Una vez confirmada la compra, los participantes deberán esperar el sorteo para conocer los resultados y verificar si han sido ganadores.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

