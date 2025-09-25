Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 25 de septiembre: los números ganadores

La Lotería de Bogotá llevó a cabo el sorteo correspondiente al jueves 25 de septiembre de 2025, consolidándose una vez más como una de las principales loterías del país. El sorteo número 2812 ofreció un atractivo plan de premios, encabezado por el premio mayor de $14.000 millones de pesos, seguido de premios secos de diferentes montos. La jornada se desarrolló en su horario habitual, a las 10:30 de la noche, con transmisión oficial en sus plataformas digitales. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.

La Lotería de Bogotá es una entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan, en su mayoría, al sector salud del Distrito Capital. Por ello, jugar la Lotería de Bogotá no solo representa la posibilidad de obtener un premio millonario, sino también una forma de contribuir al fortalecimiento de la red hospitalaria y los programas sociales de la ciudad.



Resultados EN VIVO Lotería de Bogotá, 25 de septiembre

Durante la emisión del sorteo, se anunció que el número ganador del premio mayor de $14.000 millones fue el 8488 de la serie 217.



Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Bogotá incluyó las siguientes recompensas en su edición del 25 de septiembre:



Premio mayor: $14.000 millones

Súper premio: $1.000 millones

Grandioso premio: $300 millones

Gigante premio: $100 millones

Magnífico premio: $50 millones

Increíble premio: $20 millones

Fantástico premio: $10 millones

Estos premios secos se distribuyen en distintas regiones del país, y los ganadores pueden verificar si su billete resultó favorecido a través de los canales oficiales, incluyendo el sitio web de la Lotería de Bogotá y puntos físicos autorizados.



¿Dónde y cómo comprar la Lotería de Bogotá?

Los billetes de la Lotería de Bogotá pueden adquirirse en diferentes formatos, ya sea completos o por fracciones. Estas son las formas más seguras de compra:

A través de la página web oficial: Ingresando a www.loteriadebogota.com, el usuario puede registrarse, seleccionar su número favorito, comprar el billete en línea y participar automáticamente en la modalidad digital de “Raspe y Gane”.

Ingresando a www.loteriadebogota.com, el usuario puede registrarse, seleccionar su número favorito, comprar el billete en línea y participar automáticamente en la modalidad digital de “Raspe y Gane”. Con loteros autorizados: En las calles, distribuidores oficiales y puntos habilitados en centros comerciales, estaciones y puntos de alta circulación.

En las calles, distribuidores oficiales y puntos habilitados en centros comerciales, estaciones y puntos de alta circulación. En puntos de venta físicos y aliados comerciales, como: Puntos Paga Todo, Efecty, Loticolombia, Punto de Pago.

Los precios se mantienen con una fracción individual por $6.000 y el billete completo (3 fracciones) en $18.000.



¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá?

Para jugar en línea con la Lotería de Bogotá, es necesario seguir estos pasos:



Registrarse en la página oficial.

Ingresar los datos personales requeridos.

Escoger el tipo de sorteo.

Seleccionar un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Elegir la cantidad de fracciones.

Realizar el pago por medios electrónicos: tarjeta débito, crédito o PSE.

El sistema emite un comprobante digital, y el billete queda registrado en la cuenta del usuario.

Modalidad "Raspe y Gane Online"

Una de las opciones adicionales que ofrece la compra digital es la posibilidad de participar en el "Raspe y Gane Online", un juego complementario que otorga premios instantáneos a quienes adquieren su billete a través de la plataforma web. Esta modalidad es exclusiva del canal digital y ha entregado múltiples premios menores desde su implementación.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá establece un procedimiento claro para el cobro de premios, diferenciando entre montos menores y mayores:



Premios menores a seis salarios mínimos: Pueden cobrarse con el lotero o en puntos autorizados.

Pueden cobrarse con el lotero o en puntos autorizados. Premios mayores a seis salarios mínimos: Deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Bogotá que queda en la carrera 32A #26-14, Bogotá D.C.

Documentos para reclamar premios de la Lotería de Bogotá

Billete original firmado por el ganador.

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía.

Certificación bancaria del titular.

Formulario de identificación del ganador (disponible en la web).

En caso de que el premio sea reclamado por un tercero, se necesita carta de autorización con firma autenticada. El plazo para reclamar cualquier premio es de un año a partir de la fecha del sorteo, con un periodo adicional de seis meses para ejercer acciones legales en caso de disputa.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda a todos sus participantes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



Verificar siempre que el billete corresponda a la fecha del sorteo.

Revisar el estado físico del billete, especialmente si fue adquirido en formato físico.

Validar la autenticidad del billete con la casilla de seguridad que contiene la palabra "AUTÉNTICO".

No compartir datos personales o bancarios con terceros no autorizados.

