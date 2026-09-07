En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS BENDITO MENOR
PERIODISTA JUAN GUILLERMO RÍOS
MARCO RUBIO
PASTOR DARÍO SILVA-SILVA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día hoy, lunes 7 de septiembre: ¿cuáles son los números ganadores?

Resultados Sinuano Día hoy, lunes 7 de septiembre: ¿cuáles son los números ganadores?

El tiquete original debe conservarse en buen estado, ya que es el documento necesario para acreditar la apuesta. No debe presentar alteraciones que puedan afectar su validación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de sept, 2026
Comparta en:
Sinuano

El Sinuano Día tiene una nueva jornada este lunes 7 de septiembre de 2026. Este chance oriundo de la Región Caribe, especialmente del departamento de Córdoba y realiza su sorteo en modalidad diurna tdos los días incluyendo domingos y festivos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

¿A qué hora juega Sinuano?

El horario depende del día de la semana. De lunes a sábado, el Sinuano Día se sortea a las 2:30 p.m.. Por su parte, el Sinuano Noche tiene una programación diferente: de lunes a sábado se realiza a las 10:30 p.m., mientras que los domingos el sorteo está previsto para las 8:30 p.m.

Últimas Noticias

Dorado Tarde 5 de septiembre de 2026: revise los números ganadores
ECONOMÍA

Dorado Tarde, resultados de hoy lunes 7 de septiembre de 2026: conozca los números ganadores

Caribeña Día 20 de junio de 2026: resultados, números ganadores de hoy
ECONOMÍA

¿Jugó Caribeña Día? Conozca los resultados de hoy, lunes 7 de septiembre

La transmisión del Sinuano Día puede seguirse a través de Telecaribe, canal regional que emite el sorteo desde Montería.

¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar en este chance se deben escoger cuatro números, cada uno entre el 0 y el 9. Dependiendo de la modalidad seleccionada y de los aciertos obtenidos, el valor del premio puede variar. Las principales formas de ganar son:

  • 4 cifras directas: los cuatro números deben coincidir en el mismo orden.
  • 4 cifras combinadas: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • 3 cifras directas: deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado.
  • 3 cifras combinadas: se aciertan las últimas tres cifras sin importar su orden.
  • 2 cifras o Pata: corresponden a las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o Uña: corresponde a la última cifra.

Además de los cuatro números principales, el sorteo cuenta con una Quinta, que consiste en una balota adicional con un número del 0 al 9.

Resultados de Sinuano Día hoy 7 de septiembre

  • Número ganador:
  • Quinta balota:

Publicidad

¿Cuánto puede pagar Sinuano Día?

El valor del premio está relacionado con la modalidad elegida y el monto de la apuesta. De acuerdo con la información suministrada, las principales equivalencias son:

  • 4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinadas: 208 veces la apuesta.
  • 3 cifras directas: 400 veces el valor apostado.
  • 2 cifras: 50 veces la apuesta.
  • 1 cifra: 5 veces el valor jugado.

¿Qué hacer si el tiquete resulta ganador?

El tiquete original debe conservarse en buen estado, ya que es el documento necesario para acreditar la apuesta. No debe presentar alteraciones que puedan afectar su validación.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los premios deben reclamarse en puntos de la red autorizada. Para realizar el trámite se debe presentar el documento de identidad original y completar los procedimientos establecidos para el pago.

Publicidad

Entre los puntos mencionados para realizar estos trámites se encuentran SuperGiros, Paga Todo y Record.

La normativa de Coljuegos establece que los premios de juegos de suerte y azar únicamente pueden ser cobrados por personas mayores de 18 años.

Publicidad

Antes de realizar cualquier cobro, se recomienda verificar que el establecimiento pertenezca a la red autorizada y conservar el tiquete hasta completar el proceso.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Sinuano Día

Publicidad

Publicidad

Publicidad