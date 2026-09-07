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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dorado Tarde, resultados de hoy lunes 7 de septiembre de 2026: conozca los números ganadores

Dorado Tarde, resultados de hoy lunes 7 de septiembre de 2026: conozca los números ganadores

El chance Dorado Tarde tiene programado un nuevo sorteo este lunes 7 de septiembre de 2026. Consulte aquí el número ganador y la quinta cifra una vez sean publicados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Dorado Tarde 5 de septiembre de 2026: revise los números ganadores
Dorado Tarde 7 de septiembre de 2026: revise los números ganadores -
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Los jugadores del Dorado Tarde esperan conocer este lunes el resultado del sorteo correspondiente al 7 de septiembre. El juego de azar, que se realiza de lunes a sábado, tiene programada la extracción de los números a las 3:30 de la tarde. Por ahora, el resultado de esta jornada se encuentra pendiente de publicación. Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán verificar si el número de cuatro cifras que jugaron coincide con el ganador.

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Resultado de Dorado Tarde hoy 7 de septiembre

  • Número ganador: XXXX
  • La Quinta: X

El resultado correspondiente a este lunes 7 de septiembre será actualizado después de que se lleve a cabo el sorteo. La información debe ser contrastada con los canales autorizados antes de determinar si un boleto fue premiado.
El último resultado disponible corresponde al sorteo del sábado 5 de septiembre, cuando el número ganador fue el 2581 y la quinta cifra fue el 5.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza a las 3:30 p. m., de lunes a sábado. Por esta razón, quienes participaron en la jornada de este lunes deben esperar hasta después de esa hora para conocer los números ganadores. La quinta cifra también hace parte de los resultados que deben revisar los jugadores, por lo que es importante comparar todos los datos del boleto con los resultados publicados.

¿Cómo consultar el resultado de Dorado Tarde?

Los participantes deben revisar el número de cuatro cifras y la quinta cifra que aparecen en los resultados oficiales. Es importante conservar el tiquete o comprobante de la apuesta y comprobar que los datos coincidan exactamente.
En caso de resultar ganador, el jugador debe seguir las condiciones establecidas por el operador correspondiente para realizar el proceso de reclamación del premio.
El resultado de este lunes 7 de septiembre será incorporado a esta información una vez termine el sorteo y se confirme oficialmente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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