Resultados Sinuano Día último sorteo hoy, jueves 14 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El resultado oficial se da a conocer a las 2:30 de la tarde y se transmite en directo por los canales autorizados en YouTube, donde los jugadores pueden seguir el anuncio del número ganador.



Una vez finaliza la transmisión del sorteo, el resultado queda habilitado de inmediato para su consulta. Para registrarlo correctamente, la combinación debe copiarse exactamente como aparece en pantalla, ya que todos los dígitos hacen parte del resultado oficial.



Resultados Sinuano Día del jueves 14 de mayo de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:



El número ganador solo se considera válido cuando coincide de manera exacta con la combinación mostrada durante el sorteo.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día funciona con reglas claras y sus resultados se publican por los canales oficiales. El juego consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en que salen durante la extracción. Además del juego principal, existen opciones para apostar a tres o dos cifras, cada una con premios definidos según la modalidad elegida.

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El sorteo también incluye la llamada quinta cifra, una balota adicional que se suma al resultado dependiendo del tipo de apuesta. Esta cifra hace parte del registro oficial y se tiene en cuenta solo cuando la modalidad jugada así lo requiere.



Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades para participar:

4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Transparencia del sorteo

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento supervisado por delegados autorizados y notaría. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, permitiendo observar cada fase del proceso, desde la extracción hasta la verificación final de los números ganadores.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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