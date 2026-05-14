Precio del dólar hoy 14 de mayo de 2026: Tasa Representativa del Mercado este jueves

La cotización oficial del dólar en Colombia para el jueves 14 de mayo de 2026 fue establecida en $3.794,91 COP por unidad de dólar estadounidense. Este valor corresponde a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), referencia utilizada en operaciones financieras, comerciales y de comercio exterior en el país.

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En comparación con la TRM del día anterior, que se ubicó en $3.775,07, se registró un incremento de $19,84 pesos, equivalente a una variación positiva de 0,53%. Con este ajuste, el comportamiento reciente de la divisa muestra continuidad en una tendencia de aumento progresivo durante la última semana.

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El dólar ha venido escalando desde niveles cercanos a los $3.706 a comienzos del mes. El 7 de mayo, por ejemplo, la TRM se ubicaba en $3.706,44, lo que implica un crecimiento acumulado de más de $88 pesos en un lapso de siete días.



¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

De acuerdo con los datos publicados para la jornada, hace siete días la TRM se encontraba en $3.707,58, mientras que hace 30 días era de $3.631,49. Esto evidencia un aumento de más de $127 en el último mes. Sin embargo, en la comparación anual el dólar continúa por debajo de los niveles registrados en mayo de 2025, cuando la tasa superaba los $4.239.



Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

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La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.610

$ 3.680

Medellín

$ 3.600

$ 3.740

Cali

$ 3.520

$ 3.650

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.640

$ 3.680

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co