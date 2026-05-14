Resultados Chontico Día último sorteo jueves 14 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo del Chontico Día de este jueves, 14 de mayo de 2026, dejó un resultado esperado por miles de jugadores en Colombia que participan diariamente en esta popular lotería. Este juego, administrado por la empresa Apuestas El Gato, se ha consolidado como una de las opciones más conocidas en el país gracias a su mecánica sencilla, bajos costos de participación y premios rápidos.



El número ganador del Chontico Día corresponde a una combinación de tres cifras que se define mediante sorteo electrónico, uno de los formatos más comunes en este tipo de juegos. Como ocurre en cada jornada, los resultados se publican a través de canales oficiales y puntos autorizados, permitiendo a los jugadores verificar de inmediato si resultaron ganadores. Este tipo de sorteos suele generar expectativa debido a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar diferentes cantidades de dinero.



Resultados de Chontico Noche hoy, 14 de mayo de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los números ganadores de esta jornada:



Número ganador:

Serie:

Cómo jugar el Chontico Día

El Chontico Día es un juego de azar sencillo en el que el participante debe elegir un número de tres cifras, que puede ir desde el 000 hasta el 999. El jugador puede realizar la apuesta en puntos autorizados o plataformas digitales, seleccionando el número de su preferencia y el monto que desea apostar.

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Existen diferentes modalidades de juego dentro del Chontico Día, como acertar el número exacto en el orden correcto o jugar combinaciones adicionales que aumentan las probabilidades de ganar. Cuanto mayor sea la cantidad apostada, mayor será el premio potencial en caso de acierto.



Cuánto cuesta el Chontico Día

El costo de jugar el Chontico Día es accesible, lo que lo hace atractivo para una amplia variedad de personas. Generalmente, el valor mínimo de una apuesta comienza desde unos pocos cientos de pesos colombianos, aunque el monto puede aumentar dependiendo de la cantidad que el jugador desee invertir.

Además, los jugadores tienen la libertad de realizar múltiples apuestas con diferentes números en un mismo sorteo, lo que incrementa las oportunidades de ganar, aunque también implica una mayor inversión total.



Qué días juega el Chontico Día

El Chontico Día se realiza todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y festivos. Esto lo convierte en un juego constante y dinámico, que brinda oportunidades diarias a quienes desean probar suerte.



El sorteo del día suele llevarse a cabo en horas de la tarde, lo que facilita la participación de jugadores a lo largo de la jornada. Gracias a esta frecuencia, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más activos dentro del mercado de apuestas en Colombia.



Qué hacer si se gana el Chontico Día

En caso de resultar ganador del Chontico Día, lo primero que debe hacer la persona es verificar el resultado a través de fuentes oficiales o en el punto de venta donde realizó la apuesta. Posteriormente, debe presentar el tiquete original de juego, ya que este es el único comprobante válido para reclamar el premio.



Si el premio es de bajo monto, generalmente puede cobrarse en el mismo lugar donde se realizó la apuesta. Sin embargo, si se trata de una suma más alta, el ganador deberá acudir a oficinas autorizadas y cumplir con ciertos requisitos, como la presentación de un documento de identidad. También es recomendable actuar con prudencia, conservar el comprobante en buen estado y seguir las instrucciones de la entidad operadora para garantizar un proceso seguro.

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El Chontico Día continúa siendo una de las alternativas más populares entre los juegos de azar en Colombia, ofreciendo sorteos frecuentes, fácil participación y la posibilidad de obtener ganancias rápidas en cuestión de horas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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