¿Qué se sabe sobre mujer desaparecida en Bogotá tras procedimiento estético en el barrio Venecia?

Una mujer de 52 años, identificada como Yulitza Toloza, ingresó a realizarse un procedimiento estético en un lugar llamado Beauty Láser M. L. y desapareció. Este caso ocurrió en el sur de Bogotá en el barrio Venecia. La mujer fue atendida en la mañana del miércoles y su procedimiento sería una lipólisis con láser.



"Estaba muy mal": amiga de Yulitza Toloza

Yuri Paola Mora, amiga de la mujer desaparecida, dijo en Noticias Caracol que “ella ingresó al procedimiento a eso de las 8:00 de la mañana. Volvimos a saber de ella a la 1:00 de la tarde, más o menos, que dijeron que ya había salido el procedimiento”.

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Además, Yuri manifestó que cuando vio a su amiga “ella se veía muy mal, pálida, sus labios super morados, la faltaba el aire muchísimo. Le soltaron un poquito la faja, pero igual ella seguía con los mismos síntomas. Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”.

En medio de su estado, decidieron dejarla recluida en Beauty Láser M. L. y por eso cancelaron el dinero que les pedían por una habitación y la estadía de su acompañante. Pero al llegar en la noche, Yulitza ya no estaba, según su amiga.



“Llegamos aquí y duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, y lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa. ¿En qué condiciones la sacaron? Nosotros no sabemos”, mencionó Yuri.



Los extraños mensajes que envió Yulitza Toloza desde su WhatsApp

Según los denunciantes del lugar, manifestaron que su paciente y a pesar de su condición se marchó, pero al escribirle a su celular las respuestas no fueron nada coherentes.



“Ella aparecía en su teléfono en línea y es imposible que ella, estando consciente para pedir una salida en la condición que ella estaba, no nos contestara el teléfono, no nos contestará los mensajes, pero si apareciera su WhatsApp en línea. Nos manda un mensaje en ese lapso de tiempo donde dice, ‘voy casa, tengo sueño". Después dijo que la llevan para un hospital. Al rato, dicen que para el Meissen", narró la amiga de Yulitza Consuelo Toloza.



Encontraron mujer encerrada en centro estético donde habría desaparecido Yulitza Toloza

Al final no se sabe de su paradero. La buscaron en hospitales, estaciones y nada. Ahora la policía asumió el caso porque en el lugar encontraron a otra mujer que manifestó que estaba en recuperación, pero encerrada bajo llave.

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¿Dónde está Yulitza?, ¿quiénes son los supuestos médicos que la operaron?, ¿y dónde están los responsables de este sitio? son las preguntas que quedaron en el aire y a la espera de respuestas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL