Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford (Nueva Jersey).



Chris Martin, vocalista de Coldplay, será el encargado de la curaduría de este show, inspirado en el formato del Super Bowl de la NFL. Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo incluya un espectáculo durante el intermedio.

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Este jueves, Coldplay reveló el cartel en redes sociales mediante un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Elmo.

"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le dijo Martin a Elmo.



El espectáculo estará producido por Global Citizen, organización dedicada a combatir la pobreza extrema, y respaldará el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares durante el torneo.



La primera Copa del Mundo con 48 selecciones comenzará el 11 de junio y se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó en marzo que se preparaban para "el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA".

En ese momento no dio detalles sobre los artistas ni sobre la duración del show, lo que ha generado inquietudes sobre una posible extensión del descanso habitual de un partido.

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"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", afirmó el dirigente en Instagram.

Asimismo, Infantino señaló que la FIFA planea "tomar" la reconocida Times Square de Nueva York durante el fin de semana de clausura del Mundial.

El viernes pasado, la FIFA anunció que cada sede del torneo contará con su propia ceremonia de inauguración con presentaciones musicales.

En Ciudad de México, donde se abrirá el campeonato el 11 de junio, participarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná. Un día después, en Los Ángeles, se presentarán Katy Perry y Anitta, mientras que en Toronto lo harán Alanis Morissette y Michael Bublé.



Precedentes en Estados Unidos

Aunque el show de medio tiempo será inédito en una final mundialista, existen antecedentes en torneos importantes organizados en Estados Unidos. El año pasado, la final del Mundial de Clubes de la FIFA —también en el MetLife Stadium— incluyó un concierto durante el descanso.

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Ese espectáculo, con la participación de J Balvin, extendió la pausa más allá de los 15 minutos reglamentarios.

En 2024, la final de la Copa América en Miami también tuvo una actuación durante el intermedio, encabezada por Shakira.

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La artista colombiana ha mantenido una estrecha relación con los Mundiales desde hace dos décadas.



Shakira en las finales del Mundial

Autora de “Waka Waka”, el himno del Mundial de 2010, Shakira también se presentó en vivo en las aperturas de las finales de Alemania 2006 y Brasil 2014.

La semana pasada lanzó una nueva canción oficial del Mundial de Norteamérica, titulada "Dai Dai", acompañada de un breve video grabado en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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