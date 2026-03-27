Resultados Sinuano Noche hoy, viernes 27 de marzo de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche cierra la jornada laboral de este viernes 27 de marzo de 2026, consolidándose una vez más como el sorteo de mayor arraigo en el Caribe colombiano. Con la llegada del fin de semana y der la Semana Mayor, el volumen de apuestas suele incrementar, alimentando la ilusión de miles de ciudadanos que confían en sus combinaciones numéricas para obtener un alivio financiero o cumplir proyectos personales.

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El sorteo, como es acostumbrado, se lleva a cabo a las 10:30 de la noche a través del canal regional Telecaribe o mediante las redes sociales oficiales de la organización y portales autorizados como Record y SuperGIROS, bajo la supervisión de las autoridades de juegos de suerte y azar.



Resultado Sinuano Noche 27 de marzo

Número Ganador:

La "Quinta" cifra:

(Nota: El número ganador se actualiza automáticamente tras el cierre del sorteo oficial a las 10:30 p. m.)



¿Cómo jugar y cuál es la dinámica de premios?

El Sinuano Noche es un motor de recaudo para la salud pública en departamentos como Córdoba. Su nombre, inspirado en la riqueza del valle del Sinú, refleja un compromiso con la transparencia que data de décadas. El sistema utiliza una tómbola electrónica con balotas certificadas, garantizando que cada combinación tenga exactamente las mismas probabilidades de salir.

El Sinuano se distingue por su flexibilidad. El billete o "chance" no tiene un costo fijo elevado; el apostador decide cuánto invertir, generalmente desde los $500 o $1.000 pesos colombianos.



Para ganar el premio mayor, se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo, lo que otorga una recompensa de 4.500 pesos por cada peso apostado. Sin embargo, existen otras modalidades de juego muy populares:



Las tres cifras (Pleno): Paga 400 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Las dos cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. La uña (Última cifra): Paga 5 veces lo invertido.

En caso de resultar ganador, el primer paso es proteger su tiquete. Un boleto roto, enmendado o ilegible puede invalidar el cobro, ya que para reclamar su premio necesita presentar el billete en perfecto estado. Tenga en cuenta que hay diferentes premios:



Premios inferiores a $1.000.000: Se pueden cobrar en cualquier punto de la red autorizada en el departamento donde se realizó la apuesta. Premios superiores: Es necesario dirigirse a los centros de servicios principales con el documento de identidad original. Tenga en cuenta que, por ley, a los premios de azar que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) se les aplica una retención por concepto de ganancia ocasional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.