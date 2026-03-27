Resultados Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de marzo: los números ganadores

Este viernes 27 de marzo se realizará un nuevo sorteo de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más reconocidos del nororiente colombiano. Cada semana, este sorteo despierta el interés de miles de jugadores que esperan acertar el número ganador y acceder a los premios contemplados en su plan oficial. A continuación, se presentan los aspectos clave sobre cómo participar, cuánto cuesta el billete, dónde adquirirlo y qué pasos seguir en caso de resultar ganador.



Resultados Lotería de Santander hoy viernes 27 de marzo de 2026

Este viernes se celebra un nuevo sorteo de la Lotería de Santander, correspondiente a su edición semanal. A continuación, los resultados del premio mayor:



Números ganadores : 4608

: 4608 Serie: 310

¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander se juega con un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. Para participar, la persona debe comprar el billete completo o una fracción antes de la hora del sorteo. Durante el sorteo se extraen, de manera aleatoria y bajo supervisión oficial, las balotas que definen el número ganador y la serie. Los premios se asignan según el nivel de coincidencia con el número sorteado, ya sea por acierto total o parcial, conforme al plan de premios vigente.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Santander?

El valor de la Lotería de Santander depende de si se adquiere el billete completo o solo una fracción. Esta modalidad permite que más personas puedan participar sin necesidad de realizar una inversión alta. El buillete tiene un costo de 18.000 pesos.

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El precio puede variar con el tiempo, por lo que se recomienda consultar el costo actualizado en los puntos de venta oficiales o en los canales digitales autorizados antes del sorteo.



¿Dónde comprar la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander se encuentra disponible en puntos de venta autorizados como loteros tradicionales, establecimientos comerciales, supermercados y sitios especializados en juegos de azar legales.

Además, puede adquirirse de forma virtual a través de plataformas y aplicaciones de distribuidores oficiales. Comprar únicamente en canales autorizados es fundamental para garantizar la validez del billete y el derecho a reclamar un premio.



¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Santander?

Los resultados del sorteo de la Lotería de Santander se publican poco después de realizado el evento en los canales oficiales de la lotería, como su página web y sus redes sociales.



También suelen ser transmitidos por canales regionales de televisión y emisoras de radio, así como replicados por portales informativos y aplicaciones especializadas en resultados de loterías.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Santander?

Si una persona resulta ganadora de la Lotería de Santander, debe conservar el billete en buen estado y verificar el premio con el plan oficial. Dependiendo del monto, el cobro puede realizarse en puntos autorizados o directamente en las oficinas de la entidad operadora.



Para premios de mayor valor, se exige la presentación de documentos de identidad y el diligenciamiento de formularios. También se recomienda informarse sobre los descuentos legales y los plazos para reclamar el premio.



¿Qué hacer si una persona se gana una Lotería?

Cuando una persona se gana una lotería, es aconsejable actuar con prudencia. Se recomienda mantener la discreción, proteger el billete y evitar decisiones apresuradas. Además, es importante cumplir con las obligaciones legales y tributarias asociadas al premio. Buscar asesoría financiera y legal puede ayudar a administrar el dinero de forma responsable y planificada, garantizando que el premio contribuya al bienestar a largo plazo del ganador.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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