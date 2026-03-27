Resultados Lotería de Medellín último sorteo viernes 27 de marzo: los números ganadores

Este viernes 27 de marzo se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Como ocurre cada semana, miles de personas estarán atentas a la transmisión oficial con la expectativa de acertar el número ganador y acceder a los premios que ofrece el plan de premios vigente. A continuación, se explica de manera clara cómo funciona este sorteo, cuánto cuesta, dónde se compra y qué hacer si se resulta ganador.



Resultados de la Lotería de Medellín hoy, 27 de marzo de 2026

Números ganadores : 8021

: 8021 Serie: 428

¿Cómo participar en la Lotería de Medellín?

Participar en la Lotería de Medellín es sencillo, pues el jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen las balotas del bombo y el premio mayor se entrega al billete que coincida exactamente con el número y la serie sorteados. Además del premio mayor de $16.000 millones, la Lotería de Medellín ofrece una amplia estructura de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:



Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

¿Cuánto cuesta la Lotería de Medellín?

El precio de la Lotería de Medellín es fijado por la entidad operadora y puede variar según el billete completo o la fracción adquirida. Generalmente, los jugadores pueden comprar el billete entero o dividir la inversión adquiriendo solo una parte, lo que reduce el costo y permite participar de manera más accesible. El billete tiene un costo de 21.000 pesos, compuesto por tres fracciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se recomienda verificar el valor actualizado en los puntos de venta oficiales antes del sorteo.



¿Dónde comprar la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se puede comprar en puntos de venta autorizados como loteros tradicionales, supermercados, locales comerciales y kioscos de apuestas legales.

También está disponible en plataformas digitales y aplicaciones de comercializadores oficiales, lo que permite adquirir el billete de manera segura y sin desplazamientos. Es importante confirmar que el vendedor esté autorizado para evitar fraudes.



¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Medellín?

Los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín se pueden consultar a través de los canales oficiales de la entidad, como su página web y redes sociales.



Además, suelen transmitirse en vivo por canales regionales de televisión y emisoras de radio. Portales informativos y aplicaciones de resultados de loterías también publican el número ganador minutos después del sorteo.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Medellín?

Si una persona gana la Lotería de Medellín, debe conservar el billete en buen estado y verificar cuidadosamente el premio con el plan oficial. Posteriormente, debe acercarse a los puntos de pago autorizados o a las oficinas de la entidad, según el valor ganado.



Para premios mayores, suele requerirse identificación, copia del billete y diligenciamiento de formularios. También es recomendable buscar asesoría financiera antes de disponer del dinero.



¿Qué hacer si una persona se gana una Lotería?

Cuando una persona gana una lotería, lo más importante es mantener la calma y actuar con discreción. Se aconseja no divulgar públicamente la noticia de inmediato y proteger la seguridad personal. Asimismo, es clave cumplir con los plazos para reclamar el premio y revisar las obligaciones tributarias correspondientes.

Publicidad

Contar con acompañamiento legal y financiero puede ayudar a administrar el premio de manera responsable y sostenible a largo plazo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias