Resultados Super Astro Luna hoy, viernes 27 de marzo de 2026: números ganadores

Este viernes 27 de marzo miles de apostadores en todo el territorio nacional mantienen la vista fija en las balotas del Super Astro Luna. Este sorteo, que se ha consolidado como uno de los favoritos de la audiencia por su particular combinación de números y signos zodiacales, promete una noche de emociones para quienes buscan cambiar su suerte.

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El sorteo de la noche, conocido como "Luna", se realiza de manera habitual en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados se pueden seguir en vivo a través del Canal Uno a nivel nacional. Además, los apostadores pueden verificar los números ganadores en la página oficial de Super Astro y en las redes sociales de los operadores autorizados como SuRed y SuperGIROS.



Resultado del sorteo Super Astro Noche del 27 de marzo

Número Ganador: 4 - 4 - 1 - 7

Signo Zodiacal: Sagitario

¿Cómo jugar y cuál es el plan de premios?

El Super Astro Luna destaca por su mecánica sencilla pero atractiva. Para participar, el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y asociarla a uno de los 12 signos del zodiaco. Es un juego altamente accesible. Se pueden realizar apuestas desde los $500 pesos (valor mínimo por tiquete) hasta un máximo de $10.000 pesos por combinación.

Los jugadores tienen la opción de apostar a un solo signo o, si desean aumentar sus probabilidades, pueden jugar su número con los 12 signos zodiacales en un mismo tiquete, lo que incrementa el costo pero también las opciones de acierto.



El atractivo del Super Astro radica en su generoso plan de premios, el cual se calcula multiplicando el valor apostado (sin incluir el IVA):



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado.

Gana lo apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado.

Gana lo apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

En caso de resultar ganador, el apostador debe presentar el comprobante físico en perfecto estado para reclamar su premio. Además de su documento de identidad original y fotocopia ampliada al 150%.



Tenga en cuenta que si el premio es igual o superior a 48 UVT (aprox. $2.200.000 COP), se aplicará una retención en la fuente del 20% y deberá diligenciar el formato SIPLAFT. Para premios mayores a 182 UVT, se requiere además una certificación bancaria no mayor a 30 días.

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Operado por Corredor Empresarial, el Super Astro nació hace más de dos décadas como un "juego novedoso" regulado por Coljuegos. A diferencia del chance tradicional, la inclusión del componente astrológico le otorgó una identidad única en el mercado colombiano, logrando que gran parte de sus recaudos se destinen a la financiación de la salud pública en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.