En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
TRAGEDIA FAC PUTUMAYO
PARO MINERO
JEP
NICOLÁS MADURO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 27 de marzo: números ganadores

Resultados Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 27 de marzo: números ganadores

Este viernes en la noche se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda. Consulte los resultados EN VIVO y conozca cómo reclamar los distintos premios en juego.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de mar, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 27 de marzo: números ganadores
Resultados Lotería del Risaralda -
Archivo

Este viernes 27 de marzo se realizará un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda, uno de los juegos de azar más tradicionales del Eje Cafetero y del país. Cada semana, miles de personas siguen con atención este sorteo, que no solo ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios, sino que también contribuye a la financiación de la salud pública en Colombia. A continuación, se presentan los aspectos clave para entender cómo participar, dónde comprar el billete y qué hacer en caso de resultar ganador.

Resultados Lotería del Risaralda viernes 27 de marzo de 2026

Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes:

  • Números ganadores
  • Serie

¿Cómo se juega la Lotería del Risaralda?

La Lotería del Risaralda se juega con un billete que incluye un número de cuatro cifras y una serie. Para participar, la persona debe adquirir el billete completo o una fracción antes de la hora límite del sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Durante el evento, que se realiza bajo supervisión oficial, se extraen al azar las balotas que determinan el número ganador y la serie. Los premios se asignan de acuerdo con el nivel de coincidencia con el número sorteado, siguiendo el plan de premios vigente, que contempla premios mayores, secos y aproximaciones.

¿Cuánto cuesta la Lotería del Risaralda?

El costo de la Lotería del Risaralda varía según si se adquiere el billete completo o solo una fracción. Esta modalidad busca facilitar la participación de personas con distintos niveles de presupuesto, permitiéndoles jugar sin necesidad de hacer una gran inversión. El billete cuesta 9.000 pesos.

Últimas Noticias

  1. Resultados de Lotería de Medellín último sorteo viernes 27 de marzo: los números ganadores
    Resultados Lotería de Medellín -
    Archivo
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Medellín último sorteo viernes 27 de marzo: los números ganadores

  2. Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de marzo: los números ganadores
    Resultados Lotería de Santander -
    Archivo
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de marzo: los números ganadores

El valor exacto del billete puede consultarse en los puntos de venta autorizados o en los canales oficiales de la lotería antes de cada sorteo.

¿Dónde comprar la Lotería del Risaralda?

La Lotería del Risaralda se comercializa en puntos de venta autorizados en todo el país, como loteros tradicionales, supermercados, tiendas especializadas y establecimientos de apuestas legales.

Además, existen plataformas digitales de distribuidores oficiales que permiten comprar el billete de manera virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier región. Se recomienda verificar siempre que el vendedor esté autorizado para garantizar la validez del billete y el derecho a reclamar un eventual premio.

¿Dónde ver los resultados de la Lotería del Risaralda?

Los resultados del sorteo de la Lotería del Risaralda se publican poco después de realizado el sorteo a través de los canales oficiales de la entidad, como su página web y redes sociales.

También suelen difundirse en transmisiones en vivo por canales regionales de televisión y emisoras de radio, así como en portales informativos y aplicaciones especializadas en resultados de loterías.

¿Qué hacer si se gana la Lotería del Risaralda?

Cuando una persona resulta ganadora de la Lotería del Risaralda, debe conservar el billete en buen estado y verificar cuidadosamente el premio con el plan oficial.

Publicidad

Dependiendo del monto, el pago puede realizarse en puntos autorizados o directamente en las oficinas de la lotería. Para premios elevados, se solicita la presentación del documento de identidad, el billete original y el diligenciamiento de formularios. Es recomendable informarse sobre los plazos para reclamar el premio y los descuentos legales aplicables.

¿Qué hacer si una persona se gana una Lotería?

Si una persona se gana una lotería, es fundamental actuar con prudencia. Se aconseja mantener la discreción, proteger el billete y evitar decisiones impulsivas. Además, es importante cumplir con las obligaciones tributarias y buscar asesoría financiera y legal. Una planeación adecuada puede ayudar a administrar el dinero de forma responsable y a convertir el premio en una oportunidad de bienestar a largo plazo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería del Risaralda

Risaralda

Loterías

Juegos de Azar

Publicidad

Publicidad

Publicidad