Resultados Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 27 de marzo: números ganadores

Este viernes 27 de marzo se realizará un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda, uno de los juegos de azar más tradicionales del Eje Cafetero y del país. Cada semana, miles de personas siguen con atención este sorteo, que no solo ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios, sino que también contribuye a la financiación de la salud pública en Colombia. A continuación, se presentan los aspectos clave para entender cómo participar, dónde comprar el billete y qué hacer en caso de resultar ganador.



Resultados Lotería del Risaralda viernes 27 de marzo de 2026

Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes:



Números ganadores :

: Serie:

¿Cómo se juega la Lotería del Risaralda?

La Lotería del Risaralda se juega con un billete que incluye un número de cuatro cifras y una serie. Para participar, la persona debe adquirir el billete completo o una fracción antes de la hora límite del sorteo.

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Durante el evento, que se realiza bajo supervisión oficial, se extraen al azar las balotas que determinan el número ganador y la serie. Los premios se asignan de acuerdo con el nivel de coincidencia con el número sorteado, siguiendo el plan de premios vigente, que contempla premios mayores, secos y aproximaciones.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Risaralda?

El costo de la Lotería del Risaralda varía según si se adquiere el billete completo o solo una fracción. Esta modalidad busca facilitar la participación de personas con distintos niveles de presupuesto, permitiéndoles jugar sin necesidad de hacer una gran inversión. El billete cuesta 9.000 pesos.

El valor exacto del billete puede consultarse en los puntos de venta autorizados o en los canales oficiales de la lotería antes de cada sorteo.



¿Dónde comprar la Lotería del Risaralda?

La Lotería del Risaralda se comercializa en puntos de venta autorizados en todo el país, como loteros tradicionales, supermercados, tiendas especializadas y establecimientos de apuestas legales.



Además, existen plataformas digitales de distribuidores oficiales que permiten comprar el billete de manera virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier región. Se recomienda verificar siempre que el vendedor esté autorizado para garantizar la validez del billete y el derecho a reclamar un eventual premio.



¿Dónde ver los resultados de la Lotería del Risaralda?

Los resultados del sorteo de la Lotería del Risaralda se publican poco después de realizado el sorteo a través de los canales oficiales de la entidad, como su página web y redes sociales.



También suelen difundirse en transmisiones en vivo por canales regionales de televisión y emisoras de radio, así como en portales informativos y aplicaciones especializadas en resultados de loterías.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Risaralda?

Cuando una persona resulta ganadora de la Lotería del Risaralda, debe conservar el billete en buen estado y verificar cuidadosamente el premio con el plan oficial.

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Dependiendo del monto, el pago puede realizarse en puntos autorizados o directamente en las oficinas de la lotería. Para premios elevados, se solicita la presentación del documento de identidad, el billete original y el diligenciamiento de formularios. Es recomendable informarse sobre los plazos para reclamar el premio y los descuentos legales aplicables.



¿Qué hacer si una persona se gana una Lotería?

Si una persona se gana una lotería, es fundamental actuar con prudencia. Se aconseja mantener la discreción, proteger el billete y evitar decisiones impulsivas. Además, es importante cumplir con las obligaciones tributarias y buscar asesoría financiera y legal. Una planeación adecuada puede ayudar a administrar el dinero de forma responsable y a convertir el premio en una oportunidad de bienestar a largo plazo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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