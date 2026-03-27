Se levanta paro minero en Bajo Cauca Antioqueño tras acuerdo entre manifestantes y Gobierno

Este vienes 27 de marzo se anunció el levantamiento del paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño tras 12 días de bloqueos, en los cuales se reportaron 6 vehículos quemados, saqueos y ataques contra la fuerza pública.



Desde el Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior informaron que se llegó a un acuerdo entre los mineros y los delegados de ambos ministerios.

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El paso por la vía a la Costa fue habilitado a la altura de Caucasia.

Desde la Gobernación de Antioquia se había pedido al Gobierno Nacional no sentarse en la mesa a negociar con los mineros hasta que no cesaran las acciones violentas por parte de los manifestantes. Sin embargo, se retomaron los diálogos y se llegó a un arcuerdo entre las partes.



#LOÚLTIMO | Se acaba de levantar el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Luego de 12 días de bloqueos se llegó a un acuerdo entre los mineros y delegados de los Ministerios de Minas e Interior.



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¿Por qué hubo paro minero en el Bajo Cauca?

Johan Esteban Pamplona, representante minero, habló con Noticias Caracol sobre las exigencias que incentivaron el paro: “Las exigencias han sido las mismas desde el año 2024. Ya el Gobierno se ha comprometido con la mesa de mineros a una serie de propuestas como la formalización de las medianas y pequeñas minerías. Estamos buscando el acercamiento del gobierno para la garantía de derechos fundamentales de las personas que trabajan en el sector minero, conociendo que el sector minero en el sector del Bajo Cauca supera más del 96% de la economía local. Entonces, en ese orden de ideas, se busca el acercamiento con el Gobierno para lograr estandarizar, individualizar y legalizar todas esas familias mineras que trabajan en ese sector y que se les garantías mínimas fundamentales”.

Agregó Pamplona que “ya esos acuerdos han quedado desde el año 2024 con una serie de compromisos reconocidos por el Gobierno y se busca que hoy se reiteren y se remuevan esos compromisos de años anteriores con el fin de salvaguardar los derechos de estas personas”.

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Frente a información de las autoridades de que dentro del paro minero en el Bajo Cauca había participación del Clan del Golfo para incentivar hechos delictivos y de vandalismo, el representante sostuvo que “el Gobierno siempre ha mencionado y estigmatizado en este momento la manifestación social. El medio de control de la Gobernación de Antioquia ha sido estigmatizar y ordenar en este momento una búsqueda selectiva de personas. Y cuando uno va y mira quiénes son esas personas, salen sus madres hablando de sus hijos, incluso hasta profesores. Entonces, cuando uno va y mira ese contexto, se da cuenta de, bueno, ¿qué se está buscando acá? ¿Es reducir la voluntad del pueblo o simplemente no es silenciar o generar miedo a la población? Ellos tienen que entender que la detención de cinco personas o diez no va a parar lo que está viviendo en este momento la realidad de Caucasia y pretender que van a un sector donde salen 200 o 300 personas y tacharlos como que hacen parte de ‘grupos’ cuando son pueblos que son de 500 o 600 personas. Ahí donde realmente va el choque ideológico y por defecto el pueblo se siente aún más atacado”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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