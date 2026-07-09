Resultados Sinuano Noche, último sorteo de hoy jueves 9 de julio de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, consolidado como uno de los sorteos de azar con mayor tradición y volumen de apuestas en el Caribe y todo el territorio colombiano, celebra una nueva edición este jueves 9 de julio de 2026. Miles de ciudadanos en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y el resto del país aguardan con alta expectativa la combinación de esta noche, con la ilusión de asegurar un importante respaldo económico de cara al cierre de la semana.



Resultado Sinuano Noche – Jueves 9 de julio

Estos son los resultados del sorteo del Sinuano Noche de este jueves 9 de julio:



Número Ganador:

La "Quinta" cifra:

(Nota: El espacio de los números ganadores se actualizará de forma inmediata tras el cierre y validación oficial del sorteo por parte de las autoridades pertinentes, el cual se ejecuta a las 10:30 p. m.).



Historia del Sinuano Noche

El nombre de este popular sorteo es un homenaje directo a la identidad cordobesa, inspirado en el majestuoso valle del río Sinú. Nació originalmente como una alternativa de juego regional gestionada por concesionarios locales (como la red Record en Córdoba), con el propósito de ofrecer un sistema de apuestas rápido, transparente y con altas probabilidades de acierto en comparación con las loterías tradicionales de billete cerrado. Con el paso de los años, su enorme arraigo popular lo llevó a expandirse y consolidarse en todo el territorio nacional, siendo hoy un motor clave en la generación de empleo y en el recaudo de impuestos destinados a la salud pública.



¿Cómo funciona y cuáles premios hay?

Su funcionamiento se basa en la extracción de balotas mediante un sistema neumático o tómbola electrónica. El juego consta de cuatro tómbolas principales que determinan el número ganador de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Adicionalmente, cuenta con la modalidad de "La Quinta" balota, una dinámica que ofrece alternativas complementarias y premios especiales a los apostadores que acierten este dígito extra.

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El plan de premios es flexible y se liquida según la cantidad de cifras que el jugador logre acertar en el orden correcto:



Cuatro cifras (Súper pleno): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Tres cifras: Paga 400 veces lo invertido.

Paga lo invertido. Dos cifras ("Pata"): Paga 50 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Una cifra ("Uña"): Paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

La popularidad del Sinuano radica en que no exige la compra de un billete costoso; se juega bajo la modalidad de "chance". El usuario escoge su número de la suerte y define el monto que desea invertir de manera autónoma. Se permiten apuestas accesibles desde los $500 o $1.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de cualquier ciudadano sin importar su capacidad económica.



¿Cuándo y a qué horas se conocen los resultados y por dónde se pueden ver?

El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se traslada a las 8:30 p.m. La transmisión oficial en vivo se realiza a través de las pantallas del canal regional Telecaribe. Asimismo, los resultados validados se replican en tiempo real en las plataformas de los operadores autorizados como SuperGIROS y Record.



¿Qué hacer si me gano el premio para reclamarlo?

Si la combinación de este jueves coincide con su tiquete, es fundamental seguir un protocolo estricto para asegurar el cobro de su dinero:



Conservación del tiquete: Mantenga el comprobante físico en perfecto estado. Cualquier enmienda, tachadura o ruptura podría invalidar el premio. Cobro de montos menores: Si el premio es inferior a los seis salarios mínimos mensuales, puede dirigirse a cualquier punto físico de la red SuperGIROS o Record autorizada en el departamento donde realizó la apuesta. Solo requerirá presentar el tiquete original y su cédula de ciudadanía. Cobro de grandes sumas: Si el premio es elevado, deberá acudir a las oficinas principales de la gerencia del concesionario. Tenga en cuenta que, de acuerdo con el Estatuto Tributario administrado por la DIAN, a los premios que superen el tope legal de la retención en la fuente se

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.