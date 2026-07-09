Resultados Lotería de Bogotá, último sorteo hoy jueves, 9 de julio de 2026: números ganadores

La expectativa y los sueños de millones de colombianos se concentran una vez más en la capital del país. Este jueves 9 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo habitual de la Lotería de Bogotá, la tradicional institución de juegos de azar que sigue consolidándose como "la que más billete da". Con una bolsa de premios renovada y un ambiente cargado de ilusión, los apostadores de todas las regiones esperan el veredicto de las balotas para saber si se convierten en los nuevos multimillonarios de la nación.



Ganador del Premio Mayor (Sorteo 2854)

Número Ganador:

Serie:

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

El acceso al sorteo está diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos y modalidades de compra. Actualmente, el billete completo tiene un costo de $15.000, mientras que la fracción individual se puede adquirir por $5.000. El juego consiste en acertar un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) junto con una serie de tres dígitos.

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Para adquirirlo existen tres canales oficiales plenamente autorizados:



Red de loteros: Comprando directamente la fracción física con los loteros de confianza distribuidos en las calles del país.

Comprando directamente la fracción física con los loteros de confianza distribuidos en las calles del país. Puntos físicos de red: En terminales autorizadas de Paga Todo o LotiColombia.

En terminales autorizadas de o LotiColombia. Plataforma web: De forma totalmente digital en el portal oficial de la entidad, garantizando transacciones seguras.

Horarios y transmisión: ¿dónde ver los resultados?

Las balotas oficiales comienzan a girar todos los jueves a partir de las 10:30 p.m. En caso de que la fecha coincida con un día festivo nacional, el sorteo se posterga de manera automática para el siguiente día hábil. Toda la jornada se transmite en vivo y en directo a nivel nacional a través de la señal del Canal Uno, contando con la supervisión estricta de delegados del Distrito y de Coljuegos para certificar la transparencia.



¿Cómo reclamar el premio?

Si su combinación resulta favorecida por el azar, el proceso de cobro se divide bajo dos parámetros económicos:



Aproximaciones y cuantías menores: Si el valor ganado es inferior a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), puede tramitar el cobro directamente con su lotero de confianza o en los puntos Paga Todo autorizados.

Si el valor ganado es inferior a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), puede tramitar el cobro directamente con su lotero de confianza o en los puntos Paga Todo autorizados. Premio Mayor y secos principales: Si el premio es de gran envergadura, el ganador debe presentarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá. Es obligatorio radicar el billete original en perfecto estado (sin enmendaduras ni tachones), copia de la cédula de ciudadanía y una certificación de cuenta bancaria. De acuerdo con el Estatuto Tributario nacional, a todo premio de azar se le aplica un descuento del 20% correspondiente al impuesto por Ganancias Ocasionales.

La Lotería de Bogotá fue instituida formalmente mediante el Acuerdo 81 de 1967 emitido por el Concejo Distrital, e inició operaciones oficiales el 17 de agosto de 1968. Desde su fundación, nació con una naturaleza jurídica y social muy clara: operar los juegos de suerte y azar con el propósito de transferir recursos directos para la financiación de la salud pública y la red hospitalaria de la capital. Lo que comenzó hace más de medio siglo con un premio mayor modesto, hoy se ha transformado en una robusta empresa comercial e industrial del Estado.



El nuevo y millonario plan de premios

Recientemente, la entidad reestructuró por completo su esquema de incentivos, elevando la bolsa total de premios a más de $34.000 millones de pesos. La gran novedad de esta temporada es el incremento sustancial de su premio mayor, denominado "El Golazo Millonario", el cual pasó a entregar la imponente cifra de $12.000 millones de pesos.

La escala de premios secos que acompaña al sorteo principal se distribuye de la siguiente manera:



1 Seco de $1.000 millones .

. 1 Seco de $500 millones .

. 3 Secos de $200 millones cada uno.

cada uno. 6 Secos de $50 millones cada uno.

cada uno. 12 Secos de $20 millones cada uno.

cada uno. 30 Secos de $10 millones cada uno.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.