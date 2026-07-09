Todos por Venezuela: medios de Colombia lanzan campaña para incentivar ayudas tras terremotos

A partir de las 7 a.m. de este jueves 9 de julio, y con mucho orgullo, Noticias Caracol y otros medios de comunicación lanzan una iniciativa que pocas veces se ve y que nos llena de enorme satisfacción. Los medios de comunicación tenemos una misión fundamental que consiste en informar lo que pasa. También ser los notarios de nuestra realidad para que nuestras audiencias estén informadas. Pero, más alla de nuestra razón de ser, que es ejercer el periodismo, también tenemos otra gran misión: la de crear conciencia para generar acciones que beneficien a la sociedad. Este es el caso que nos convoca en esta oportunidad.

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La enorme y catastrófica tragedia que vive Venezuela, nuestro país vecino, por cuenta de dos terremotos es uno de esos momentos en los que, como medios de comunicación, tenemos la obligación de llamar a la solidaridad. No solo es informar. Es ayudar. Es impulsar a que, en este caso, los colombianos no olvidemos a nuestros hermanos venezolanos que hoy están viviendo un suplicio del que solo se podrán levantar con la ayuda de todos.

Por esta razón, Noticias Caracol, Blu radio, Noticias RCN, Caracol Radio, La FM, EL TIEMPO, El Espectador, La República, El Colombiano, El Heraldo, El País y CityTv, los más importantes medios de comunicación del país, nos hemos unido para tender un puente de solidaridad y esperanza. Sin ninguna pretensión distinta a la de hacer un llamado a Colombia para que no dejemos sola a Venezuela y su gente.



Así las cosas, haremos seguimiento y registro permanente de la ruta de esas donciones para que los colombianos sigan aportando en la Cruz Roja y en los ancos de alimentos de su respectiva ciudad. De la mano de estas organizaciones, que gozan de toda la credibilidad y seriedad, podemos generar un corredor humanitario de ayuda a nuestros hermanos venezolanos.



Todos por Venezuela Suministrada

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Muchos ya han enviado ayudas, han hecho sus donaciones, pero eso no es suficiente para el tamaño de la tragedia. Desde Noticias Caracol y los demás que participan en esta iniciativa hacemos un llamado: no les demos la espalda a quienes hoy tanto lo necesitan. Ayudar nos acerca. Hoy más que nunca, todos por Venezuela.

Venezuela sumaba hasta este miércoles 8 de julio 3.811 muertes por los devastadores terremotos de hace dos semanas y ha empezado a esbozar un plan de vivienda para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas. Según el balance oficial, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6.462.

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El plan del Gobierno, apoyado por Naciones Unidas, es llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional, dijo el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien aseguró que la organización multilateral ya está "recaudando dinero" para su puesta en marcha.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos, los espacios donde tienen previsto construir "ciudades antisísmicas" y convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción "agresiva y rápida" de viviendas.

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