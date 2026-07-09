Oración a la Virgen de Chiquinquirá de este 9 de julio para pedir salud, protección y trabajo.

Cada 9 de julio, miles de católicos en Colombia conmemoran el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona y reina del país según la Iglesia católica. La fecha reúne celebraciones religiosas, peregrinaciones y momentos de oración en honor a la advocación mariana, mientras que desde 2026 también hace parte del calendario de festivos nacionales gracias a una ley aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno.

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Para los fieles, esta jornada representa una oportunidad para fortalecer la fe y encomendar a la Virgen las necesidades personales y familiares. Muchas personas elevan plegarias por la salud, el trabajo, la unidad del hogar, la protección de los hijos y la paz del país. Una de las oraciones más conocidas dirigidas a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá invita a los creyentes a acudir a su intercesión con confianza, de acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá.

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Oración a la Virgen de Chiquinquirá para hacer este 9 de julio

Acordaos, ¡Oh clementísima Señora del Rosario!,

Oh incomparable Señora del Rosario de Chiquinquirá!

Madre de Dios, Reina de los ángeles,

abogada de los pecadores,

refugio y consuelo de los afligidos y atribulados.

Virgen Santísima, llena de poder y de bondad,

lanzad sobre nosotros una mirada favorable

para que seamos socorridos por Vos

en todas las necesidades en que nos encontramos.

que nunca se oyó decir que alguien que haya recurrido a Vos,

invocado vuestro Santísimo nombre,

e implorado vuestra singular protección,

fuese por Vos abandonado.

Animados con esta confianza, a Vos recurrimos.

Os tomamos desde hoy y para siempre por Madre nuestra,

nuestra protectora, consuelo y guía,

esperanza y luz en la hora de la muerte.

Libradnos de todo aquello que pueda ofenderos

y a vuestro Santísimo Hijo, Jesús.

Preservadnos de todos los peligros del alma y del cuerpo;

dirigidnos en todos los negocios espirituales y temporales;

libradnos de la tentación del demonio,

para que andando por el camino de la virtud,

podamos un día veros y amaros en la eterna gloria,

por todos los siglos de los siglos.

Amén.

La historia de esta advocación está ligada al llamado "milagro de la renovación", ocurrido el 26 de diciembre de 1586 en Chiquinquirá, Boyacá. De acuerdo con la tradición católica, una pintura deteriorada de la Virgen recuperó de manera inesperada sus colores e imagen, hecho que dio origen a una de las manifestaciones de fe más importantes del país y convirtió al municipio en un destino permanente de peregrinación.



Día de la Virgen de Chiquinquirá creó nuevo festivo en Colombia

A partir de 2026, la conmemoración adquirió un nuevo alcance tras la expedición de la Ley 2578 de 2026, mediante la cual el Congreso rindió homenaje al municipio boyacense y estableció el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como festivo nacional. La norma reconoce la importancia histórica y cultural de Chiquinquirá, recordando acontecimientos como los 440 años del milagro de la renovación, los 216 años de la ciudad como Villa Republicana y los 40 años de la visita realizada por el papa Juan Pablo II en 1986.

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Aunque la celebración religiosa se mantiene el 9 de julio, el descanso laboral se aplica conforme a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esto significa que cuando la fecha no coincide con un lunes, el festivo se traslada para favorecer los fines de semana largos. En 2026, el descanso correspondiente se disfrutará el lunes 13 de julio. Con esta incorporación, Colombia pasa a tener 19 festivos nacionales durante el año.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co